La eliminación de la inmunidad procesal de los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, conocida como fuero, todavía está viva, pues el Senado tiene en su Comisión de Puntos Constitucionales dos minutas aprobadas por la Cámara de Diputados y que sólo necesitan de la decisión de Morena para que se procesen, con el fin de hacerlas realidad.El 5 de marzo de 2013, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la limitación del llamado fuero de los servidores públicos, pero el Senado la frenó, porque el PRI, entonces primera fuerza política, no estuvo de acuerdo en que se incluyera al Presidente.Apenas el 19 de abril de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados volvió a aprobar la reforma para eliminar la inmunidad procesal de los servidores públicos, incluido el Presidente, y el Senado abrió un proceso de análisis, que no se pudo concretar, porque nuevamente el PRI consideró como riesgoso dejar vulnerable al Ejecutivo.Esa minuta, la más reciente, está viva en los archivos de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado; sólo se necesita que Morena, primera fuerza política, acuerde procesarla para que continúe el proceso legislativo que ya logró la Cámara de Diputados este mismo año.Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó a Excélsior que esperará a que Morena y sus aliados puedan procesar un nuevo dictamen y aprobarlo en la Cámara de Diputados; sólo en caso de que no pueda concretarse en San Lázaro, el Senado sacará de los archivos la minuta recibida en abril de este año.“Vamos a esperar el debate que se está dando en la Cámara de Diputados con este nuevo dictamen que, según, incorpora otras modalidades. Es cuestión de tiempo. Esta minuta que encontramos en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado tendrá que esperar a ver cómo resuelve la Cámara de Diputados”.Ramírez Aguilar explicó que se puede revivir la minuta, si los diputados no logran las dos terceras partes de votos; “sin embargo, es un tema que hay que comentar con las demás fracciones parlamentarias, con los partidos PAN, PRI y PRD, para ver qué postura tienen sobre esta figura que elimina el fuero constitucional, porque no se puede construir solamente con mayoría simple”.Para aprobar una reforma constitucional es necesario contar con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes en una sesión y eso implica que Morena y sus aliados, PT y PES, carecen de la fuerza para lograrlo, pues tienen 70 integrantes, lo que implica que les faltan 18 senadores. Incluso si el Partido Verde se suma a Morena con sus seis integrantes, todavía le faltan 12 votos, que debe conseguir de PAN, PRI, PRD o Movimiento Ciudadano.El legislador adelantó también que en caso de que llegue la nueva minuta o que el Senado procese la que ya tiene, se abrirá un debate con especialistas.

