Piden respeto en ceremonia de AMLO

En la última reunión preparatoria de la ceremonia en la que Andrés Manuel López Obrador asumirá la Presidencia de la República, diputados del bloque mayoritario expresaron preocupación por el comportamiento que puedan tener los legisladores del PAN.De hecho, presionaron al coordinador blanquiazul, Juan Carlos Romero Hicks, para que se tenga una "ceremonia republicana".El presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, dio los últimos pormenores e instrucciones para la sesión de Congreso General del 1 de diciembre que iniciará a las 9:00 horas.Durante su intervención resaltó la importancia de la ceremonia, del momento histórico, y remarcó que tendría que haber un buen comportamiento de los legisladores, de acuerdo con la importancia del hecho, y señaló que confiaba en que estarían a la altura.El diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, también dijo que sería bueno saber si alguien tenía algo considerado.Muñoz Ledo cuestionó directamente al petista si se refería al coordinador panista, Romero Hicks, a quien le dirigió la mirada para que respondiera.La inquietud persistió después de que los panistas han hecho el amago de "nos vemos el primero", sobre las protestas que puedan realizar por la presencia del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la imposición de delegados en las entidades federativas.Legisladores que participaron en la reunión relataron que el legislador de Guanajuato no respondió, pese a la insistencia de Muñoz Ledo y de Fernández Noroña de lograr un compromiso de buen comportamiento y una ceremonia sin sobresaltos para la toma de posesión del nuevo Presidente.Los diputados consultados indicaron que entre las instrucciones que dio Muñoz Ledo en la última reunión donde se revisó el protocolo del próximo domingo, está que ese día los grupos parlamentarios sólo se podrán acompañar de 10 asistentes en el interior del pleno.Se pidió a los legisladores que procuren llegar una hora antes de la hora de la ceremonia y que porten sus identificaciones para que puedan entrar al Palacio Legislativo sin problemas.Además, se advirtió que nadie que no sea legislador podrá estar en el salón de plenos cuando lleguen el Presidente saliente y el Presidente electo.También se reiteró que en el salón de plenos no habrá personal armado.Hoy jueves iniciará el resguardo del recinto parlamentario por parte de militares y la Policía Federal.A partir de que López Obrador asuma la Presidencia, la Secretaría de la Defensa Nacional se hará cargo de su seguridad, se ratificó.

