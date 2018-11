Ciudad de México— El líder minero Napoleón Gómez Urrutia informó que en diciembre podría comenzar a discutirse una reforma laboral.En entrevista, luego de participar en la inauguración de la Reunión del Comité Ejecutivo Mundial de IndustriALL Global Unión, advirtió que dicha reforma podría plantear la eliminación del outsourcing o subcontratación.El hoy senador de la República indicó que el saldo de la actual Administración en materia laboral es negativo.Advirtió que la paz laboral está sostenida con alfileres. Y calificó como lamentable que en un país en donde los salarios se encuentran entre los más bajos, el Gobierno federal presuma que no hay huelgas."Que no haya huelga es ficticio, lo que pasa es que han usado el argumento de que una, vez que se declara una huelga, la declare inexistente, entonces obviamente no figura en los términos, le llaman paro ilegal y no la contabilizan, pero la realidad es que sí ha habido huelgas en este país y ha habido, desde luego, actos de protesta contra esta explotación que ha sido exagerada", afirmó.El legislador anunció que por ello promoverá una reforma laboral, cuyo objetivo será reordenar el ámbito laboral en el país, que actualmente está "desorganizado y dividido".Gómez Urrutia señaló que el proyecto de reforma podría estar listo en diciembre."Probablemente (esté listo el proyecto) este mes de diciembre, tan pronto como el nuevo Gobierno tome posesión, la idea es que se promueva. Se va a enviar primero a la Cámara de Diputados, probablemente, y después la vamos a revisar en el Senado", detalló.El líder minero sostuvo que dicho proyecto podría plantear la eliminación del outsourcing."Estamos revisando esa situación, hay dos posiciones en eso: una es que se regule y se controle, y otra que se elimine, entonces está en discusión, vamos a ver cómo llega la propuesta de reforma laboral", expresó.Antes durante su discurso Gómez Urrutia acusó al presidente Enrique Peña Nieto de estar detrás de lo que llamó una persecución perversa y cobarde en su contra.Ante representantes de todo el mundo de IndustriALL Global Unión, aseguró que además del Mandatario saliente, sus dos antecesores y los tres empresarios más ricos de México -cuyos nombres no proporcionó- se coludieron para emprender una persecución política sin precedentes."Doce largos años de una persecución política que pocas veces se ha visto en el movimiento sindical, una persecución política perversa, cobarde, de tres presidentes de la República, incluyendo el que se va pasado mañana, y los tres empresarios más ricos de este país coludidos en corrupción", indicó.

