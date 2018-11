Más caravanas pondrán a prueba al prómi presidente de México, publicó el diario español El País en una nota en la que entrevista al supuesto organizador de las marchas de indocumentados.“Volverá a suceder”, dice convencido Bartolo Fuentes desde su escondite en El Salvador. Desde que fue acusado de organizar la caravana de migrantes que salió en octubre desde Honduras, el exdiputado de Libre, el partido del expresidente Manuel Zelaya, no sabe cuándo volverá a su casa , pero sí está seguro de una cosa; habrá nuevas caravanas de migrantes y los mexicanos volverán a ver a miles de centroamericanos recorriendo carreteras y vías de tren hacia al Estados Unidos. No es amenaza, advirtió vía telefónica a El País, es la constatación de quien caminó con ellos durante semanas hasta que exigieron su detención."Cada año 250.000 migrantes ascienden a oscuras, solos y en silencio por el país. Pero la irrupción de las caravanas ha sacado a la luz una crisis migratoria que se cocinaba hasta ahora de forma clandestinidad entre polleros, policías corruptos y albergues bienintencionados", añade en su sitio digital.Desde que hace un mes, agrega El País, 5.000 hondureños se pusieron de acuerdo para caminar juntos a plena luz del día hacia el Norte, el fenómeno cambió el rostro de la migración y alteró las relaciones entre cinco países. El próximo canciller Marcelo Ebrard tendrá que enfrentar una crisis que surge en el exterior, principalmente en Guatemala, Honduras o El Salvador, pero con consecuencias internas.En una visita a México en 2013, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio una histórica charla en el museo de Antropología, en la que pidió a los jóvenes mexicanos que encabezaran el nuevo liderazgo del país en América Latina. Peña Nieto llevaba un año en el poder, la revista ‘Time’ le había dedicado una de sus últimas portadas junto al titular: "Saving México" y todo parecía posible.Sin embargo, esa no es la prioridad del gobierno de izquierdas que ha escogido abrir las cloacas y regresar a la Doctrina Estrada, diseñada en los años 30 y que apela a la no intervención en asuntos de otros países. El mantra del nuevo gobierno es que la mejor política exterior es la política interior o, más poético aún, “no se puede ser candil en la calle y oscuridad en la casa”, como le gusta repetir con tono de añejo maestro a López Obrador.Con esta respuesta el próximo presidente ha sorteado hasta ahora todas las preguntas incómodas sobre Cuba, Nicolás Maduro o Donald Trump, a pesar del bombardeo diario de insultantes tuits del estadounidense.El gobierno López Obrador es consciente de que las relaciones con Estados Unidos son la prioridad- escrito en el ADN de México- y que Trump ha hecho del muro, las ‘maras’ o la capacidad de México para contener las caravanas, la base de su relación con el país vecino.“¿Qué es lo primero que hará cuando el día 1 de diciembre tome posesión del cargo?”, le preguntaron el martes a Ebrard en la Casa de Transición de la colonia Roma. El nuevo canciller dudó, tomó el micrófono y respondió: Avanzar en la propuesta a Estados Unidos, presentar al mundo el plan durante la Cumbre de Marruecos y negociar con los países centroamericanos.Resuelto el drama del Acuerdo de Libre comercio con Estados Unidos y Canadá, un asunto crucial que deja cerrado Peña Nieto en la que será su última gran firma como presidente este fin de semana en Argentina, Ebrard ha dejado claro que su prioridad es la migración.La estrategia mexicana pasa por la puesta en marcha de un ‘plan Marshall’ para Centroamérica. Según adelantó EL PAÍS el pasado domingo, México ha presentado a Estados Unidos un plan de desarrollo para El Salvador, Honduras y Guatemala, que incluiría absorber gran parte de la emigración centroamericana, un aumento en las ayudas estadounidenses y la puesta en marcha de grandes obras públicas en el sur del país para frenar el éxodo. Ebrard confirmó este martes que se trata de un plan Marsahall más pequeño que el europeo pero proporcional a la región y que espera la colaboración inicial de Estados Unidos de “al menos 20.000 millones de pesos”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.