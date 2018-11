Acusan sesgo de CNDH en caso Iguala

Ciudad de México— El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de usar de forma sesgada su peritaje sobre el basurero de Cocula, realizado en el caso de los normalistas de Ayotzinapa."En opinión del EAAF se incurre en graves omisiones, especulaciones, sesgos y simplemente errores al considerar y citar el informe", afirmó en referencia a la recomendación 15VG/2018 que ayer presentó la CNDH."Asimismo, el EAAF discrepa con una parte importante de las conclusiones que alcanza la citada recomendación de la CNDH en interpretación y conclusiones en relación con el Basurero de Cocula y los hallazgos supuestamente recuperados de una bolsa del Río San Juan, Cocula, según la PGR".Ayer, al presentar su recomendación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, el Ombudsman Luis Raúl González Pérez aseguró que sí hubo un incendio en el basurero de Cocula "contemporáneo" a los hechos de Iguala, Guerrero.Además, José Larrieta, titular de la Oficina Especial del Caso Iguala de la CNDH, afirmó que huesos recogidos tanto del basurero como de la bolsa rescatada del río San Juan correspondían al estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz.Al respecto, el Equipo Argentino de Antropología Forense invitó a la CNDH a iniciar una mesa técnica forense para discutir cada una de las "graves discrepancias".Explicó, por ejemplo, que su peritaje también concluyó que en el basurero habían restos de al menos 19 personas, en función de porciones petrosas del hueso temporal, sin embargo no se pudo establecer que correspondieran a los normalistas y sí se comprobó científicamente que pertenecían a personas distintas.Sobre la supuesta identificación de Jhosivani, el EAAF aclara que la coincidencia genética encontrada por Innsbruck en restos hallados en el Río San Juan y en el basurero de Cocula es extremadamente baja desde el punto de vista de probabilidad de parentesco."En función de estos resultados estadísticos el informe de Innsbruck habla de 'una coincidencia moderada', dato que el informe de CNDH omite", recalca el EAAF.El equipo argentino también reiteró que no hay evidencia que apunte a que la madrugada del 27 de septiembre hubo un evento de fuego en el basurero de Cocula, y como una evidencia refirió plantas aledañas que no mostraban afectaciones coincidentes con la temporalidad de los hechos."El informe de CNDH solo toma dos de estas plantas cuya temporalidad es menor, pero no menciona el resultado de otras 19 plantas con temporalidad mayor", acusa.

