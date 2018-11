El saliente Presidente de México, Enrique Peña Nieto, esperaba terminar su atribulado mandato en un tono positivo, con la firma del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, programada para el viernes. Ahora ese último momento de triunfo se estropeó.Peña Nieto anunció que le entregará la Orden Mexicana del Águila Azteca, máximo honor de México para un extranjero, a Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, por su papel en impulsar ese acuerdo comercial. La decisión desató la furia en México por el enojo y resentimiento que hay en el país hacia Trump.La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el martes que Kushner lo recibiría. La incredulidad y el repudio fueron casi inmediatos."El reconocimiento a Kushner logró lo que creíamos imposible, la unión de este país ante el desprecio de la decisión", tuiteó el periodista Javier Risco.El Águila Azteca rinde honores a personas no mexicanas por su servicio al país. Cuando Kushner sea galardonado se sumará a un grupo que incluye a la reina británica Isabel II, al rey español Felipe VI, a Nelson Mandela, Bill y Melinda Gates, Gabriel García Márquez, así como historiadores, científicos y al músico filántropo Bono.Peña Nieto, quien le presentará a Kushner el premio durante la reunión del G20 esta semana en Buenos Aires, deja el cargo este sábado al cumplir su sexenio. Logró impulsar reformas económicas, pero su mandato quedó más marcado por casos de corrupción y un aumento en la violencia.En comentarios a periodistas hechos el martes, Peña Nieto dijo que Kushner es un "gran aliado" de México, que "verdaderamente contribuyó para lograr este tratado ".La condecoración a Kushner fue interpretada más como un respaldo a Trump, quien comenzó su campaña presidencial con un discurso en el que insultó a los migrantes mexicanos y lanzó su promesa de construir un muro a lo largo de la frontera entre los dos países.El historiador mexicano Enrique Krauze, también columnista de The New York Times, tuiteó al respecto:"Kushner es el yerno de quien llamó a los mexicanos 'asesinos y violadores'. Darle el Águila Azteca es una actitud supremo de humillación y cobardía.En Washington, los funcionarios de la Casa Blanca, frustrados por las críticas en torno al premio, intentaron trazar una línea entre el trabajo que Kushner había hecho para establecer mejores relaciones comerciales y las palabras despectivas que su suegro ha usado para describir al pueblo mexicano."Jared está muy honrado de recibir este premio. Mucho del trabajo que él hace está detrás de las escenas. Mantiene la cabeza baja tratando de lograr el mejor resultado para los Estados Unidos y sus socios", dijo un vocero de la Casa Blanca.

