Cambio de gobierno: nerviosismo y presupuesto

El tema del manejo de los presupuestos del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo primordial en el análisis y agendas de analistas y medios comunicación internacionales.“Los mexicanos suelen revisan su billetera a detalle principalmente en dos circunstancias: cuando sube el precio de la gasolina y cuando hay un cambio de presidente. Lo primero ya no es un síntoma constante desde la liberación de los combustibles de 2017, pero el relevo en el Ejecutivo del próximo sábado ha puesto al centro del debate el futuro de la economía mexicana”, agrega El País.De acuerdo con el análisis del diario español, México optó en las últimas elecciones por un giro político que se prevé también impacte en las decisiones económicas del nuevo Gobierno. Andrés Manuel López Obrador, un político de izquierda, ha dado en los últimos cinco meses algunas pistas sobre la dirección que su administración podría tomar en los próximos años: más gasto social y menos recursos a sectores históricamente beneficiados por los recursos públicos.“La cuenta que entrega Enrique Peña Nieto después de seis años, donde la corrupción y la impunidad fueron protagonistas, es estable pero mediocre. Los principales indicadores económicos no han encendido las alarmas y su Gobierno ha gozado de un margen de maniobra pero sin brillar: indica El País.México, según este medio europeo, ha crecido en promedio 2,5% durante el sexenio: lejos de las promesas electorales del 5% con las que Peña Nieto abanderó su programa de reformas estructurales en 2012. La inflación cerrará en promedio en 4,5%, tras alcanzar su máximo en diciembre de 2017 (6,77%). Las reformas, principalmente de Energía y Telecomunicaciones, impulsaron la inversión y el consumo, pero no lo suficiente para catapultar el crecimiento.El endeudamiento de México corresponde al 46% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque controlada, la cifra supone una de las más altas para el cierre de un sexenio.“López Obrador ha prometido un crecimiento del 4% para su sexenio. Su plan incluye diversos programas sociales para apoyar a jóvenes y personas mayores, al mismo tiempo que garantiza que no elevará impuestos y tampoco incrementará la deuda pública. Un mapa sobre sus primeros pasos como presidente serán los presupuestos de 2019, que aún no se han hecho públicos pero que según el equipo del próximo presidente se trata de un proyecto “austero, fiscalmente responsable y cumple con las promesas de campaña”. La espera ha disparado la incertidumbre en torno a la dirección económica que López Obrador podría tomar para alcanzar sus objetivos”, asegura El País.El País entrevistó a varios analistas que hablan de la cancelación del aeropuerto en la capital del país, quienes aseguran que el ánimo cambió en los empresarios luego de modificar el plan.

