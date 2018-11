Guadalajara.— El aplauso fue unánime y festivo cuando el martes el escritor Paco Ignacio Taibo II afirmó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que el próximo lunes (3 de diciembre) tomará posesión del Fondo de Cultura Económica (FCE) gracias a la Ley Francisco Javier Mina, “que no es ‘Ley Taibo’”, publicó El Universal.En el último de los casos, agregó ese día el autor, “si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del Presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea, sea como sea, se las metimos doblada, camarada”.Esas fueron sus palabras en el marco de la presentación de su libro La bicicleta verde/ El olor de las magnolias en la FIL, donde nombró a su esposa: “Paloma, yo sé que me paso de lépero, pero si algo conquistamos este último julio es el derecho a llamar las cosas por su nombre. Los ladrones ladrones, los traidores traidores, los enmascarados enmascarados, los culeros, culeros. Ya, por lo menos lenguaje y claridad, ¿no?”Las reacciones. Senadores de Morena, PAN y PRI se manifestaron ante las expresiones del escritor y advirtieron que debido a sus “ofensivas” declaraciones votarán en contra de la llamada Ley Taibo, una reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, con la cual podría ser director del Fondo de Cultura Económica.El grupo parlamentario del PAN en el Senado manifestó su condena: “Refleja su verdadero talante autoritario, desprecio al Poder Legislativo y su clara incapacidad para representar a una institución como el FCE”.Algunos senadores indicaron que votarán en contra de la Ley Taibo. Lilly Téllez (Morena) dijo que ese lenguaje es completamente “inaceptable”; y el ex coordinador del PAN, Damián Zepeda, pidió que se le retire la invitación “para presidir el FCE”.El dicho: “Se las metimos doblada, camaradas” provocó también críticas en las redes sociales. “El FCE fue creado por don Daniel Cosío Villegas con los escritores del exilio español. Su nuevo director, en agradecimiento a México, declara: “se las metimos doblada”, escribió en Twitter el historiador Enrique Krauze.El escritor David Miklos convocó a una encuesta: “¿Quieres que Taibo te la meta?”, con las opciones “Sí”, “No” y “Doblada”. Jesús Ortega, ex presidente del PRD, citó frases de tres directores del FCE: “Cosío Villegas: ‘La libertad es el fin más apremiante en nuestras vidas’. Arnaldo Orfila: ‘Solo ante los libros que se contradicen, el lector crece en libertad. Paco I Taibo: ‘Se las metimos doblada’”.Raúl Trejo Delarbre dijo que: “Lo más significativo es la ordinariez y la patanería de quien podría dirigir al FCE. El Fondo no merece eso”.“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”, escribió Consuelo Sáizar, sin hacer referencia a Taibo, y luego agregó: “Ludwig Wittgenstein, autor editado por el @FCEMexico cuya lectura hoy parece más imprescindible que nunca”. A este tuit el ex presidente Felipe Calderón añadió: “Esto es lo que llaman sutileza. Sin mencionarlo, parece aludir a quien sería director del FCE”.A pesar de las críticas, ayer, después de la presentación del libro Crónica de la Victoria —del escritor Mauricio Mejía Madrid—, Paco Ignacio Taibo II respondió en Guadalajara con cierto enfado a la prensa que lo cuestionó al respecto: “Seamos serios por una vez en la vida, por favor. Me arrepiento de no haber nacido en Toluca”.La insistencia continuó. Uno de sus admiradores le dijo: “Esas frases las decimos todos”, y el escritor respondió: “¿Te reconoces en una frase como esa? pues yo también, qué quieres que haga”. Rodeado de lectores, finalmente confesó: “Las palabras lo retratan a uno”, y a la pregunta de un reportero sobre si estaba en riesgo su nombramiento en la editorial, dijo: “¿Eso por qué debería de saberlo yo?” (Con información Sonia Sierra y Alberto Morales)