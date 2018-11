Dejan en el limbo obras carreteras

En el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el presupuesto a carreteras sufrió cada año reducciones, pese a que al menos la tercera parte de las obras de infraestructura son de este segmento.De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se destinaron 15 mil 63 millones 302 mil 698 pesos en el rubro Proyectos de Construcción de Carreteras y aunque la cifra es mayor a los 12 mil 45 millones 521 mil 160 pesos destinados para 2017, dista del monto de 2016.En 2018, para la construcción de carreteras se destinaron 31.06 por ciento menos recursos que los 21 mil 851 millones 121 mil pesos de 2016.El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señaló en un informe de agosto de este año, que aunque al arranque del sexenio se plantearon una serie de objetivos para transporte, en específico para el sector carretero, esto no se reflejó en un incremento en la red de vías, en especial de los caminos federales."En 2012, la infraestructura carretera del País estaba constituida por 377 mil 659 km de longitud, dividida entre red federal, carreteras alimentadoras estatales, la red rural y brechas mejoradas, cifras que compradas con lo reportado en el Quinto Informe de Gobierno de la presente Administración, denotan escasos avances", señala el documento."Lo anterior resultado de la menor inversión de recursos que ha venido ocurriendo en el sector carretero".Ricardo Trejo, director general de la consultora Forecastim, comentó que aunque a diferencia de otros proyectos de infraestructura no haya un proyecto carretero que destaque por sí solo, en su conjunto las obras de construcción y mantenimiento de caminos son significativas por el valor de su producción."Son muchas carreteras, quizá rurales o alimentadoras, no son tan emblemáticas, pero en conjunto representan más de la tercera parte de la producción en infraestructura."En el Sexenio lo que vemos es que en los últimos años, particularmente desde 2015, la producción de obras de carretera por parte del Gobierno federal cayó a doble dígito", explicó.El especialista comentó que la relevancia de invertir en este tipo de obras radica en el impacto que tiene la inversión por sí sola, así como la mayor competitividad que da a las localidades con mejores vías de comunicación.Según Transparencia Presupuestaria, de 926 proyectos carreteros registrados actualmente, en algunos casos ni siquiera se registra avance físico.Es el caso de la primera etapa de la carretera Tlalchapa a San Jacinto Otlatepec, en Guerrero, cuyo presupuesto es de 71 millones 893 mil 310 pesos, pero a la fecha no registra ni avances y ni recursos ejercidos, pues aunque la licitación se registró desde agosto de 2015, nunca se dio el fallo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.