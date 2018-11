Narco amenaza a maestros, obispo y políticos

Chilpancingo— Luego de que escuelas de educación básica de Chilapa suspendieron clases por amenazas del narcotráfico a maestros, circularon en redes sociales advertencias contra el obispo Salvador Rangel, el gobernador Héctor Astudillo y el alcalde del Municipio."Este aviso es para aquellos maestros que le están haciendo al héroe, los soldados no los cuidaran en su casa, están bien ubicados", dice uno de los mensajes que le han llegado a varios profesores.En el mismo texto, se dirigen al edil priista de Chilapa, Jesús Parra, a quien le dicen que "anda desesperado pidiendo el apoyo al joto del obispo narco (Salvador Rangel)".Al prelado le advierten: "Ya lo tenemos en la mira, ya se le olvidó que él nos escondía". Y asimismo amenazaron de muerte al Mandatario estatal.Ante tales acontecimientos y para cuidar a los docentes, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la 35 Zona Militar acordaron poner en marcha un esquema de seguridad que entrará en funciones el próximo lunes.El despliegue consistirá en patrullajes en las zonas escolares y fue organizado por el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Rafael Beltrán Noverola, y el Presidente Municipal Jesús Parra.En un comunicado oficial, el Gobierno estatal, reveló que de las 444 escuelas que hay en esta zona, 52 que se ubican en la cabecera de este municipio fueron cerradas por los propios maestros.Las fuerzas de seguridad federal y estatal, destacaron, van a garantizar que las clases continúen en estos centros educativos hasta el 19 de diciembre que es el inicio de las vacaciones.Por su parte, el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) Arcángel Ramírez, exigió al Gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad para los docentes de esa región, azotada por los grupos de la delincuencia organizada desde hace años.Problema añejoDurante el 2017, maestros de los municipios de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, José Joaquín Herrera y Atlixtac cerraron los centros educativos por varias semanas debido a las amenazas de extorsión y de secuestro."Hoy se está viviendo la misma situación y vemos que el gobierno no está haciendo nada", refirió Ramírez.Recordó que en Chilpancingo una escuela primaria (Lázaro Cárdenas) se encuentra cerrada luego debido a que el director fue privado de su libertad por hombres armados, aunque horas después fue liberado.También en Acapulco, aunque no han registrado cierres de escuelas, varios profesores fueron amenazados de secuestro si no entregaban el 50 por ciento de su aguinaldo, sostuvo.El secretario general de la Ceteg, mencionó el caso de las comunidades de la Sierra de los Municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Heliodoro Castillo en donde los maestros suspendieron las clases desde hace varias semanas.En este caso, el motivo del cierre de escuelas recae en los enfrentamientos registrados entre dos grupos armados presuntamente de la Policía Comunitaria, que han provocado desplazamiento de más de mil 600 familias de Filo de Caballos y de comunidades aledañas.

