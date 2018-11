Ciudad de México— De manera inesperada, la protesta que diputados y senadores del PAN iban a protagonizar, para repudiar la visita a México del Presidente venezolano Nicolás Maduro, se enfrió.Una fuente legislativa que tuvo conocimiento de la decisión aseguró que este viernes los diputados y senadores serán notificados por el dirigente del partido, Marko Cortés, de que no debe haber protesta alguna en la ceremonia en que Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta como Presidente de la República, o que, en todo caso, ésta debe ser mínima.Trascendió que la decisión la tomó el grupo de Gobernadores que respaldó a Marko Cortés en la elección interna."Morena es una mala copia del PRI: se puso a operar con Gobernadores con lo del Presupuesto", resumió otra fuente.La primera señal vino cuando se supo que el senador queretano Maurico Kuri será el parlamentario encargado de pronunciar el mensaje del blanquiazul alusivo al cambio de Poderes en la Cámara de Diputados.Los diputados y senadores del PAN preparaban una sonora protesta en contra del presidente venezolano."Es contra Maduro. No es contra López Obrador", había aclarado una legisladora consultada.La protesta del blanquiazul estaba orientada a repudiar la visita del sucesor de Hugo Chávez para declarar que no es bienvenido.Los panistas tenían listas pancartas y consignas para mostrar y corear el sábado durante la ceremonia. Unos llegaron a proponer, inclusive, que se tomara la tribuna."Por los reflectores, nosotros no lo vamos a poder ver pero él sí a nosotros", había detallado otra fuente consultada, en el entendido de que los Jefes de Estado ocuparán butacas en el primer nivel del Pleno.Desde que el equipo de transición anunció la visita de Maduro, los panistas se manifestaron en contra; hace dos semanas, de hecho, se presentaron en la Embajada de Venezuela para comunicar su repudio a la visita del Presidente.

