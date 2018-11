Advierten con AMLO retroceso a los 60's

Ciudad de México— Juan Villoro y Roger Bartra advirtieron intentos del próximo Gobierno por restaurar el 68 mexicano, pero no el del movimiento juvenil por la democracia, sino el del autoritarismo, estatismo, populismo de derecha y uso de una presunta ideología de izquierda para ejercer una política conservadora."Me temo que vamos a volver a ver al Ejército en las calles, la política de sustitución de importaciones, de frenar el poder de los empresarios; eso era el día a día en los años de Díaz Ordaz y de Echeverría y de López Portillo, realmente sí pareciera el tono populista del PRI de aquella epoca", dijo Bartra."Tengo miedo de que esa restauración vaya todavía más lejos y llegue a los tiempos de Plutarco Elías Calles (El "Jefe Máximo" de la Revolución, que dominó la política mexicana de 1924 a 1934), hay seis años para ver hasta dónde retrocede el reloj", añadió Villoro.Los dos fueron citados en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para conversar públicamente sobre una pregunta: "¿Fracasó el movimiento estudiantil de 1968?", en una de las últimas celebraciones por el 50 aniversario del movimiento reprimido por el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.Bartra, quien el 68 tenía 26 años, dijo que como movimiento el 68 mexicano fracasó y que el cambio de régimen se logró en el 2000 no por la izquierda sino por la derecha."Hay quienes piensan que estamos regresando a 1968 porque con las pasadas elecciones por fin, después de 50 años, está llegando la verdadera 'la cuarta' transformación."Suponen que eso es la culminación de las aspiraciones de los estudiante radicales de los años 60, desde luego yo no estoy de acuerdo, pero sí creo que estamos viviendo un proceso político que intenta regresar a los años 60", dijo Bartra.El autor de La jaula de la melancolía recordó que la semana pasada, en una entrevista por televisión, López Obrador se declaró admirador de Antonio Ortiz Mena, el secretario de Hacienda de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz."Yo percibo un deja vú, algo que ya ha pasado, un deseo de regresar, en aquella época si algo detestábamos era el populismo de derecha del PRI y me parece reconocer razgos de eso en lo que está anunciando el próximo Gobierno".Villoro, de 12 años en 1968, defendió las repercusiones que tuvo en adelante, como la inspiración de luchas sociales, y también consideró una intención de retroceso en el próximo Gobierno.Una de las grandes paradojas de México es que las transformaciones a veces van al pasado, como sucedió con Vicente Fox y su gabinete que se comportaron como si la Revolución o las Leyes de Reforma no hubieran existido, dijo Villoro."Ahora que tenemos otro presunto cambio hay otra reivindicación que a mí me ha sonado mucho más echeverrista que díazordascista: el discurso, el populismo aparentemente progresista, el discurso estatista, nacionalista", añadió."También la intolerancia hacia los medios, recordemos que Echeverría le dio el golpe a Excelsior de Julio Scherer y ahora hay una confrontación muy clara; además de la usurpación de una una presunta ideología progresista para ejercer una política profundamente conservadora en lo económico y en lo cultural"Villoro, ganador del Premio Herralde de Novela, recordó la alianza de AMLO con el partido evangelista (PES) o los nombramientos polémicos como el ex priista Manuel Bartlet, en la CFE, y Esteban Moctezuma, ex presidente de Fundación Azteca."Creo que no solamente hay una restauración, sino casi una taxidermia o un embalsamiento de la política", insistió.Villoro también menciono la apropiación de héroes nacionales por parte de López Obrador para justificar sus causas o para compararse con ellos, por ejemplo, con Francisco I. Madero o con Benito Juárez."Hay todo un discurso que lo relaciona con Madero, porque (dice) 'todos los medios de comunicación estuvieron en contra de Madero y no comprendieron su grandeza', pero la verdad es que Madero fue uno de los líderes más torpes de la historia", recordó."Tuvo alguna buenas intenciones, pero se dejó aconsejar más por el espiritismo, que por el sentido común".