No cabe revanchismo del PAN: Mario Delgado

Ciudad de México— El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, manifestó que en la ceremonia de transmisión de Poderes del próximo sábado no hay lugar para las protestas del PAN por revanchismo.Aseveró que no hay motivos para que un grupo de legisladores realice reclamos durante la sesión de Congreso General donde asumirá la Presidencia Andrés Manuel López Obrador.El diputado aseguró que ha hecho el trabajo de platicar con todas las fracciones parlamentarias, especialmente con Acción Nacional, para pedirles cooperación y que salga bien la ceremonia."Ellos saben actuar también de manera responsable, de manera institucional", expresó."Vamos a ver finalmente qué deciden, pero estamos seguros que se van a comportar a la altura del momento histórico, porque es más que una transmisión de Poderes lo que vamos a vivir el sábado".Delgado consideró que no tiene que existir una actitud del PAN en contra de López Obrador, porque es un Presidente que ganó con amplia ventaja y apoyo popular."No cabe lugar a revanchismo por una situación. Cuando se presentó la accidentada toma de protesta del presidente Calderón veníamos de una elección muy dudosa, veníamos de un fraude electoral, hay que decirlo tal cual, y por eso había un pleno muy complicado."Hoy estamos en un momento completamente diferente, donde hay una enorme legitimidad del presidente López Obrador, más de 30 millones de mexicanos dijeron queremos que Andrés Manuel sea presidente."Entonces ahí no hay ningún tema en disputa, no hay nada por qué protestar y, además, pues apenas va a iniciar el gobierno, entonces no hay razón para la protesta", expuso Delgado ante la posibilidad de que legisladores de Acción Nacional realicen alguna manifestación el próximo sábado.Además, agregó que el resultado electoral a favor de López Obrador es producto de la voluntad de millones de mexicanos."Quienes vamos a estar en esta ceremonia vamos a estar representando esa voluntad", expresó en entrevista."Me parece que Acción Nacional va a entender la situación política, va a entender el momento histórico, yo estoy seguro que va a actuar a la altura de la responsabilidad que también le corresponde".-Entonces ¿qué olviden ya lo de hace 12 años?, se le cuestionó."No, pues a los que no se nos olvida a es nosotros", respondió.-Los perredistas en ese entonces no entendían razones y estuvieron a punto de impedir que tomara protesta el Presidente, se le insistió a Delgado."La sombra del fraude del 2006 recorría todo el país. Estamos en una situación muy diferente, con una enorme legitimidad", resaltó Mario Delgado para marcar diferencia entre el 2006 y el 2018.Alertó que, si a los panistas no les gusta la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pueden manifestarse en otro espacio.El coordinador de los diputados de Morena aseguró que la Cámara está preparada para que todo salga bien el próximo sábado."Va a ser el nacimiento de una nueva democracia, es el Presidente que llega con mayor legitimidad en los últimos años, eso tiene que reflejarse en el salón, en el pleno."El mundo entero nos va a estar viendo, es una prueba importante para la democracia mexicana de la cual, pues también los partidos políticos van a ser actores y ellos tendrán que decidir cuál es el rol que juegan el próximo sábado", agregó el legislador.Dijo que la Oposición también va a contribuir a que salga muy bien la ceremonia, para que sea austera, republicana y seria, digna del momento que vamos a vivir.