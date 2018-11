Alistan dependencias cambio de gobierno

Empleados realizan trabajos de limpieza en dependencias del Gobierno federal ante el cambio de Administración este sábado, mientras que funcionarios afinan detalles.En al menos dos Secretarías de Estado se realizarán ceremonias de entrega-recepción la medianoche del viernes.Hasta el momento se tienen confirmados los actos protocolarios en las Secretarías de Gobernación y de Marina-Armada de México.Durante los actos, los Secretarios salientes harán entrega administrativa formal a los nuevos titulares de las dependencias.Alfonso Navarrete Prida cederá el mando de la Segob a la Ministra en retiro y senadora con licencia Olga Sánchez Cordero.Se prevé que Navarrete esté acompañado de sus colaboradores y Sánchez Cordero de los próximos subsecretarios de la Segob.Éstos serán Zoé Robledo y Alejandro Encinas, quienes ocuparán las subsecretarías de Gobierno y Derechos Humanos, respectivamente.En el caso de la Marina, el Almirante Francisco Soberón Sanz entregará la estafeta al Almirante José Rafael Ojeda.Se prevé que una ceremonia de este tipo se realice también en la Secretaría de Defensa Nacional, donde el General Luis Cresencio Sandoval sustituirá a Salvador Cienfuegos.En tanto, servidores de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se reúnen este jueves en la sede de la Cancillería para finalizar los preparativos.En las oficinas, ubicadas en Avenida Juárez, el acceso está cerrado al primer piso, donde se llevan a cabo los trabajos.Esta noche, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viaja a Buenos Aires para la Cumbre del G-20, antes de finalizar el Gobierno de Enrique Peña Nieto.Ayer, el actual Canciller se reunió con el futuro titular de la Secretaría, Marcelo Ebrard, por segunda y última vez desde el pasado 1 de julio.En la sede de la dependencia, los equipos de trabajo revisaron el proceso de transición.Mientras que en la Semarnat, una docena de trabajadores de limpieza barrieron esta mañana el exterior del edificio tras la protesta de campesinos ocurrida ayer.Botellas de refresco, vasos de café y envolturas fueron recogidos dentro de bolsas naranjas."En realidad es poca basura, otras veces dejan más", dijo uno de los empleados.Él fue uno de los que anoche quedó varado durante dos horas por el bloqueo en los accesos de la Secretaría."Nos dejaron salir como a las 9:30, otras veces son hasta dos o tres días", comentó.A un día de concluir la actual Administración federal, las labores al interior de la dependencia continúan de manera normal, aseguró.Sin embargo, uno de los policías informó que los funcionarios ya no están laborando.Una mujer acudió a su cita agendada para un trámite, pero no le permitieron el acceso.Al hablar por teléfono le informaron que llame mañana para reagendar probablemente hasta enero debido al cambio de Administración.El ingreso sólo se permite al personal de base con credencial en mano.En la SEP, la orden es que se haga limpieza exhaustiva de pasillos, paredes, pisos y ventanas.Algunos estantes que antes estaban atiborrados de libros y documentos, ahora lucen vacíos, pues fueron clasificados y acumulados en cajas.Empleados esperan este día el agradecimiento de sus directivos en un evento que se prevé sea realizado en el Salón Iberoamericano.A decir de trabajadores de limpieza, no existe claridad sobre si seguirán laborando en el sitio de dos pisos y decorado con diversos murales de Diego Rivera.Tampoco les han confirmado quiénes irían a Puebla, donde se prevé la mudanza de la SEP."Sí necesito trabajo, y si cargan con nosotros yo sí me iría, es un trato amable, pero no nos dicen nada", refirió Rodolfo Islas.Desde las oficinas se ve salir a burócratas que meten cajas de cartón a las cajuelas de sus autos."Son pertenencias personales, portarretratos, plumas, artículos de escritorio", contestó uno.El Secretario Otto Granados, según informaron fuentes, llegó hoy desde temprana hora.

