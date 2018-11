El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Ignacio Campos Equihua, reprochó al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que cediera al Gobierno federal el sistema educativo local justo cuando está por finalizar la Administración de Enrique Peña Nieto.El legislador de Morena recordó el apoyo que en el pasado proceso electoral dio Aureoles al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, y cuestionó por qué no cedió el sistema educativo michoacano antes."Tiene que asumir su responsabilidad y la está mandando en un momento en el cual va a haber un cambio de gobierno, ¿por qué no lo hizo antes, con el Gobierno de Enrique Peña Nieto?", señaló.Campos Equihua afirmó que, pese a ello, trabajarán de manera institucional para encontrar una solución."Ahora este tema lo deja al nuevo Gobierno y sabemos la postura que asumió en campaña el Gobernador, pero vamos a trabajar de manera institucional para encontrar una salida", aseguró.El legislador informó que ayer la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se reunió con Aureoles y 100 presidentes municipales de Michoacán en el marco del nuevo esquema de negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, que plantea que los diputados ya no puedan gestionar la asignación de recursos, para evitar "moches".El morenista recordó que en la Cuenta Pública 2016, que la Comisión rechazó, se detectó un faltante de más de 103 mil millones de pesos, y Michoacán fue una de las entidades con más observaciones."El Gobernador dice que no está en bancarrota, bueno, si no está en bancarrota, entonces, ¿por qué no ha podido pagar el tema de salud, el tema de educación y el tema de la Universidad Michoacana, como educación superior? Que nos aclare, está bien, no está en banca rota, ¿por qué no asume los compromisos?", cuestionó.Campos Equihua informó que el adeudo del Estado es de más de 5 mil millones de pesos.El diputado subrayó que en la postura del Gobernador michoacano hay una contradicción, porque calificó a los delegados de la Administración federal como una invasión a las facultades de las entidades pero, por otro lado, renuncia al pacto federal en el plano educativo."Hay una contradicción, criticaron o están criticando el tema de los coordinadores que porque violentan el tema del federalismo, bueno, ¿entonces por qué no están asumiendo el federalismo como tal?", señaló.