Chocan en INE por salarios

Consejeros del Instituto Nacional Electoral externaron sus diferencias respecto a la reducción de salarios a altos funcionarios, incluidos los propios consejeros, que se propone implementar en el organismo.Mientras que, al igual que sucedió en 2017, Benito Nacif se opuso a que haya reducción en la remuneración de los consejeros, José Roberto Ruiz Saldaña acusó que la disminución propuesta, que es de alrededor del 19.6 por ciento, es insuficiente pues ningún servidor público puede ganar más que el Presidente.En sesión de Consejo General se detalló que, con la finalidad de apegarse a la austeridad, los consejeros contemplan una reducción neta real del 19.6 por ciento de sus percepciones.Nacif, quien en 2017 impugnó la reducción del 10 por ciento de su salario bruto de 177 mil pesos netos mensuales, dijo que el INE no tiene facultades para reducir salarios."Desde mi punto de vista este Consejo General no tiene facultades para disminuir reducir salarios a los propios consejeros, al contralor general del INE, al secretario ejecutivo y a los integrantes de la junta General Ejecutiva", expresó.El consejero Nacif, junto con la mayor parte de los consejeros, consideró que el presupuesto del INE y las percepciones de los funcionarios deben ser una garantía de autonomía del organismo respecto a otros Poderes.El consejero Ruiz Saldaña, por el contrario, aseveró que el INE debe respetar que ningún funcionario debe ganar más que el Presidente, que en el caso de Andrés Manuel López Obrador será de 108 mil pesos, por lo que la reducción propuesta es insuficiente."De ninguna manera comparto como se sostiene en el proyecto que el establecimiento de la remuneración del Presidente de la República en el presupuesto correspondiente implicaría una relación de subordinación anual de los demás Poderes de la Unión y de los órganos constitucionales autónomos", dijo."Considero impreciso que se sostenga que el Ejecutivo estaría en aptitud de decidir sobre un aspecto que debe ser decidido por cada Poder u órgano constitucional".El consejero Ciro Murayama aseguró que el presupuesto del INE del próximo año será el menor de su historia, pues representa 20 centavos de cada 100 del presupuesto federal, mientras que este año equivalió a 33 centavos.Murayama precisó que la reducción salarial no afectará a los trabajadores de base del INE.El consejero Marco Baños, por su parte, se opuso a la propuesta de reducir aún más salarios, como señaló Ruiz Saldaña.La consejera Pamela San Martín reiteró que, en el presupuesto, es indispensable mantener la autonomía del árbitro electoral.El Consejo General aprobó solicitar a la Cámara de Diputados 16 mil 269 millones de pesos de presupuesto para 2019.De esa cifra, 11 mil 303 millones de pesos son para el funcionamiento del Instituto y 4 mil 965 millones para los partidos políticos.En el presupuesto también se prevé la reducción del 19.6 por ciento de las percepciones de los consejeros.En lo general se aprobó por unanimidad el presupuesto propuesto, mientras que, en lo particular, Nacif y Ruiz Saldaña, por razones opuestas, votaron contra las reducciones propuestas para los altos funcionarios.Ruiz Saldaña también pidió disminuir el monto destinado a proyectos editoriales y de difusión, pero su propuesta fue rechazada.

