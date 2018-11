Frena Morena revocación de mandato

La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados frenó la discusión de la reforma para incluir en la Constitución la revocación de mandato y modificar requisitos y temporalidad de la consulta popular.Ayer se le dio primera lectura al dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero este miércoles ya no se agendó para su discusión, luego que la Oposición no otorgó al bloque mayoritario la mayoría calificada en las reformas sobre fuero.Fuentes Legislativas afirmaron que los coordinadores le mencionaron al morenista Mario Delgado que no tendría las condiciones para aprobar, ni siquiera en lo general, el dictamen que propone hacer de la revocación de mandato un proceso que inicie el próximo año con solicitudes para llevar a cabo tal ejercicio hasta la elección federal de 2021.El dictamen propone también que las consultas se puedan hacer en cualquier época del año por parte del Instituto Nacional Electoral (INE)."Se le hizo saber a Delgado que no tendría ningún apoyo, parece ser que sí entendieron que deben negociar antes", dijo un integrante de la Junta de Coordinación Política.El dictamen de reforma constitucional estaba enlistado en las prioridades legislativas del Presidente electo, que debían estar listas antes de su toma de protesta.A ello se suma que Morena tampoco pudo sacar adelante la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, porque se lleva a cabo un proceso de discusión y análisis que se prolongará hasta la próxima semana.Ello obligará al nuevo Presidente a nombrar a un encargado de la Procuraduría General de la República (PGR) al arranque de su gestión el próximo 1 de diciembre....Y acusan polarizaciónMorena se equivoca al impulsar el procesamiento de temas como el fuero, la Guardia Nacional, la consulta ciudadana y la revocación de mandato antes de la investidura de Andrés Manuel López Obrador, señaló el PRD en la Cámara de Diputados.En conferencia, Ricardo Gallardo, líder de la bancada, advirtió que esa estrategia ha provocado la polarización de la Cámara baja y un clima adverso para la toma de protesta del próximo Presidente."No era necesario haber tocado todos esos temas antes de la protesta porque hace que esta Cámara se divida más, se polaricen más las opiniones. Creo que es un mal mensaje que el Presidente electo venga en otras condiciones a la Cámara y no sean las adecuadas; fue mala la planeación", afirmó.El perredista señaló que la falta de consensos fue la razón por la que en la sesión de este miércoles no se subieron al Pleno temas como la revocación de mandato y la consulta ciudadana, cuyo dictamen fue aprobado por Morena en la Comisión de Puntos Constitucionales luego que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano abandonaron la reunión."El mensaje en este momento es que no hay consenso, no han podido consensuar con lo grupos menores y eso creo que causó que hoy se bajaran muchas cosas que debieron de haber salido por los tiempos que ellos traen", sostuvo.Gallardo acusó a Morena de mayoritearse el trabajo de comisiones y de no escuchar a las minorías."Al PRD, al PAN, a Movimiento Ciudadano, al Verde, el mismo PT, incluso, en ocasiones a nadie se les toma en cuenta, se mayoritean las comisiones, sacan ellos un dictamen al que no se le puede mover nada, ni un punto, ni una coma, es un traje a la medida que ellos solicitan y no podemos hacer una observación, nada", expresó.El coordinador reiteró a Morena la demanda de incluir a las minorías."Ayer no fue más que un ya basta, y basta porque tenemos que ser tomados en cuenta todos, todos somos México, no nada más Morena", indicó.El legislador advirtió que el próximo Gobierno representa un riesgo de regresión autoritaria ante la conformación de una Presidencia centralista que contará con mayoría en el Congreso de la Unión.