Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia hizo "cortocircuito" al resolver sobre la forma en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe reparar daños provocados por negligencia.La Primera Sala resolvió hoy por unanimidad que la CFE sí puede ser demandada por responsabilidad patrimonial del Estado, un litigio de naturaleza administrativa que sirve para que los ciudadanos reclamen indemnizaciones por la actuación negligente del Gobierno.Sin embargo, el pasado 30 de mayo, la Segunda Sala de la Corte sostuvo, por tres votos contra dos, que luego de la reforma energética de 2014, la CFE ya no puede ser vista como un ente administrativo y, por tanto, sólo se le puede demandar reparación de daños por la vía civil.Esta última es menos favorable para los particulares que demandan, pues los litigios pueden ser más largos y las partes contienden en un plano de igualdad, no con las ventajas procesales que tiene un ciudadano cuando demanda al Gobierno.La contradicción de tesis tendrá que ser resuelta por el Pleno de la Corte, donde participa el presidente, y no está claro cuál será el criterio final.De los siete Ministros que favorecen la responsabilidad patrimonial, dos ya no estarán en la Corte cuando el Pleno aclare el tema: José Ramón Cossío, que se retira el viernes, y Margarita Luna Ramos, que termina su periodo en febrero.Cossío fue autor de una de las dos sentencias aprobadas hoy por la Primera Sala, en la que fue su última sesión luego de 15 años de integrarla."La Constitución es determinante al señalar que la responsabilidad objetiva procede por los daños que cause, no cualquier persona, sino el Estado, con motivo de su actividad administrativa irregular, lo cual abarca la prestación deficiente del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica", afirmó la Primera Sala.Pero la Segunda Sala sostuvo que la actividad que realiza la CFE ya es de naturaleza comercial y mercantil, con el propósito de generar ganancias, y que la única actividad administrativa que realiza es cuando licita contratos para obras, compras o servicios."Con motivo de su transformación en empresa productiva del Estado, CFE se rige por la legislación civil y mercantil", indicó la Segunda Sala, que rechazó que con ello se niegue a los afectados el derecho de obtener reparaciones.En todos los casos revisados por la Corte, los demandantes alegan haber sufrido daños físicos por descargas eléctricas, e incluso uno de ellos falleció al colocar una varilla en una construcción cercana a líneas de Comisión.No en todos los casos procedería la indemnización, sino que se tendría que probar que hubo negligencia de la empresa y que fue un mero accidente.La Primera Sala dijo adiós a Cossío, cuya despedida oficial será mañana en el Pleno de la Corte."Me parece que su trayectoria, su legado en la Corte ahí están, se echará de menos su inteligencia, su sentido del humor", dijo Arturo Zaldívar, quien estuvo nueve años en la Sala con el Ministro.Ambos fueron impulsores de criterios que han convertido a la Primera Sala en uno de los órganos judiciales más liberales del mundo, en temas como consumo de drogas, matrimonio igualitario, divorcio y derechos de los acusados de un delito.La Presidenta de la Sala, Norma Piña, dijo que Cossío fue protagonista de un cambio fundamental en el máximo tribunal hacia una mayor protección de los derechos humanos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.