Tras polémica por yerno de Trump, buscan mayor control sobre distinción

El senador Emilio Álvarez Icaza propuso modificar el mecanismo por el cual se otorga la Orden del Águila Azteca, considerada la más alta distinción concedida a los extranjeros en México, tras criticar que el Gobierno Federal resolviera entregarla al asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner."Ese procedimiento tiene que cambiar. Si van a hablar a nombre de todos nosotros, tiene que haber mecanismos de control. El Senado, la Cámara o quien fuere, pero no puede el Gobierno federal estar dando reconocimientos de esa naturaleza donde nos embarran a todos porque hablan en nuestro nombre y en nuestra representación", expresó el legislador sin partido.La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó esta semana que se otorgaría la máxima distinción a Kushner por el papel que desempeñó a lo largo de todo el proceso de negociación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)."Me parece la estampa que definen la ignominia y la vergüenza. Vino aquí el Canciller Videgaray, nos dijo que él asumía que la visita de Donald Trump había sido un error, que pedía disculpa, no entendió nada", señaló Álvarez Icaza."La visita de Trump fue uno de los hechos más dolorosos en esta Administración para los mexicanos, a mí me dio una profunda vergüenza que viniera el señor Trump a la residencia oficial de Los Pinos y lo trataran como dignatario, y ahora resulta que le vamos a dar la máxima decoración que otorga el Gobierno mexicano".Por su parte, el senador del PAN, Damián Zepeda, también se pronunció a favor de que se revise el mecanismo por medio del cual se otorga tal distinción."Valdría la pena revisarse porque sí creo que podrían hacer pasar un momento de vergüenza al País, este es uno de los casos. Me parece muy lamentable, vergonzoso para el País, no entiendo las motivaciones y no hay ni cómo ayudarles", afirmó Zepeda.

