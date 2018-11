Morelia, Mich.- La Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que el gobierno del estado, presidido por Silvano Aureoles Conejo, adeuda al gremio magisterial 10 mil millones de pesos que deberá cubrir a pesar de su determinación de federalizar los servicios de educación básica, informó El Universal.Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario general de la CNTE Michoacán, consideró que el gobierno del estado aún funge como ‘patrón’ de los maestros michoacanos, por lo que está obligado a cumplir con los pagos de bonos, salarios y prestaciones hasta el mes de diciembre.“Nosotros vamos a seguirle exigiendo al gobierno estatal porque sigue siendo nuestro patrón, las prestaciones y los salarios que corresponden al fin de año, no vamos a dejar de insistir porque es una obligación constitucional. No vamos a dejar ningún día de salario, ningún día de antigüedad ni ninguna prestación, absolutamente a nadie”, enfatizó el líder sindical. De acuerdo a Víctor Zavala, el gobierno michoacano adeuda cerca de 8 mil millones de pesos principalmente a profesores egresados normalistas y maestros eventuales.A dicha cantidad se le suman 2 mil millones de pesos que se requieren para cumplir los pagos de salarios, bonos y aguinaldos de diciembre, lo que da un total de 10 mil millones de pesos que la administración de Aureoles Conejo tendrá que liquidar, pese a que el lunes pasado notificó a la Federación su determinación de finalizar el Convenio de Descentralización de la Educación Básica, signado en 1992.Además de exigir al gobierno estatal el cumplimiento de los pagos, el magisterio democrático de Michoacán pide que se revisen o se auditen las finanzas de la entidad. “La auditoría o la revisión al gobierno del estado lo hemos exigido, caiga quien caiga, porque a final de cuentas el tema más importante es el pago y los salarios a nuestros compañeros y ahora no se está dando. ¿Por qué no hacer la revisión antes de que se acepten los servicios escolares o la federalización de la nómina?”, refirió el líder de la CNTE Michoacán.Zavala Hurtado pidió al gobernador Aureoles Conejo explique al magisterio y a la sociedad en qué consiste realmente el esquema propuesto, pues “nadie sabe exactamente en qué consiste” y existen inquietudes sobre la certeza laboral de los compañeros, como en el caso, ejemplificó, de las 29 mil 600 claves del estado que pasarían a la Federación.

