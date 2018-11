Confirman mismos candidatos en Monterrey

Ciudad de México— La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó regresar la elección extraordinaria de Monterrey para el 16 de diciembre, y confirmó que los partidos y coaliciones deberán contender con los mismos candidatos el 23 de diciembre.Los magistrados determinaron la validez y constitucionalidad del Artículo 16 de la Ley Electoral del Estado, que prohíbe participar con candidatos distintos, por lo que la coalición constituida por Morena, PES y PT deberán contender con Patricio Zambrano, mientras que el Partido Verde -que se registró en coalición con el PRI para la candidatura del tricolor Adrián de la Garza- tendría que volver a postular a Adalberto Madero.En su ponencia, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón expuso que esta restricción es objetiva, razonable y necesaria, pues al permitir más candidatos, se modificarían las alternativas que tuvo la ciudadanía."No se restringe derecho de autodeterminación del partido", aseguró Rodríguez, "porque ya fueron ejercidos al proponer candidato en la elección ordinaria, y la elección extraordinaria está regulada por normas determinadas y que los partidos ya conocen y dentro de ellas decidieron participar en la ordinaria".Agregó que existe una jurisprudencia del año 2000 en la que se validó la constitucionalidad del Artículo 16 de la Ley Electoral del Estado para que los partidos participen con los mismos candidaturas.Aunque el proyecto también proponía regresar la elección para el 16 de diciembre, que era la fecha inicialmente planteada por la CEE, el ajuste al calendario fue rechazado por cuatro de los siete magistrados.Pese a que avalaron que los partidos y coaliciones postulen a los mismos candidatos, los magistrados Indalfer Infante, José Luis Vargas, Mónica Soto y Felipe Fuentes se manifestaron en contra del ajuste de fechas al argumentar que no puede ser materia, y que al no haber sido impugnado queda firme."(Sería) ir más allá de la litis", argumentó Soto al señalar que no es viable el cambio de fecha."No fue motivo de impugnación", coincidió más adelante Fuentes.Además del magistrado ponente, solo Felipe de la Mata y la magistrada presidenta Janine Otálora votaron a favor del proyecto en su totalidad, incluyendo el adelantar la fecha de la elección para el 16 de diciembre.

