Alistan denuncias contra secretario de Comunicaciones y Transportes

El senador Emilio Álvarez Icaza presentará cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y una más ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), por presuntos sobornos y transferencia ilegal de recursos.Las cuatro denuncias, detalló en conferencia de prensa, serán presentadas mañana en nombre de la Iniciativa Ahora y están relacionadas con varios hechos probablemente constitutivos de delito.El primero sobre un presunto soborno por 1.4 millones de euros pagado en Suiza con recursos de la empresa Aleatica en México; las concesiones de las autopistas federales Amozoc-Perote y Atizapán-Atlacomulco, y la transferencia ilegal de 3 mil 600 millones de pesos al Gobierno del Estado de México que se habrían destinado al financiamiento de campañas políticas en esa entidad.Mientras que la denuncia ante la ASF es por la referida transferencia ilegal de recursos al Gobierno mexiquense.De acuerdo con el legislador, las denuncias se enmarcan en el combate a la corrupción, ya que la empresa OHL, hoy Aleatica, es uno de los casos paradigmáticos de la colusión público-privada en los grandes proyectos de infraestructura en México.Quizá el daño mayor ocasionado por la corrupción de Aleatica sea el generado en el Estado de México, donde en sólo dos proyectos, el Circuito Mexiquense Exterior y el Viaducto Bicentenario, la empresa pretende tener derecho a recuperar una inversión de más de 100 mil millones de pesos, cifra equivalente a más del doble de la deuda pública de esa Entidad, apuntó.Asimismo, dijo, la empresa pretende tener un derecho incondicional de cobro de dinero frente al Estado de México."Hay un gravísimo caso de corrupción. Este fenómeno de cómo se han utilizado las concesiones para pago de favores, se han utilizado las carreteras y en particular, el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, que han generado a lo largo de 15 años un cochinito electoral. Es un ciclo de poder, corrupción, elecciones y dinero y que hoy lleva a que esta empresa, que está sustituyendo a OHL, quiera cobrarle al Estado de México 100 mil millones de pesos. Ese fenómeno de corrupción ha tenido el contubernio de autoridades de distintos niveles", enfatizó.Álvarez Icaza explicó que el Congreso del Estado de México ya le pidió cuentas al Gobernador Alfredo del Mazo, lo cual consideró que es una señal positiva pero subrayó que es importante presentar las denuncias ante la PGR previo al 1 de diciembre, para que no se conceda ningún perdón al titular de la SCT."Lo queremos hacer antes del 1 de diciembre para que no aplique aquella cosa de borrón y cuenta nueva. Para nosotros es importante sentar un precedente en términos de romper el pacto corrupción-impunidad. No se puede abdicar de la justicia, no se pedir perdón a la corrupción cuando ni siquiera se está pidiendo perdón de nada. Para la Iniciativa Ahora, esto es un caso paradigmático de corrupción y por eso lo queremos hacer antes de que acabe esta Administración y antes de que empiece la siguiente Administración", añadió.El legislador afirmó que estableció contacto con Fernando Buen Montalvo, director jurídico de la SCT, para invitar a Ruiz Esparza a que acompañe a la Iniciativa Ahora a la PGR durante la presentación de las denuncias en su contra.

