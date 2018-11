Ofrece PF disciplina ante cambios

El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, afirmó que los cambios "históricos" que se avecinan en materia de seguridad se acatarán con disciplina.No obstante, el mando destacó que la excelencia que busca el próximo Gobierno federal en trabajo policial está en la Policía Federal, que describió como una de las mejores corporaciones de América Latina y el mundo."El talento que se necesita para sacar adelante está hoy uniformado, con siete divisiones de la Policía Federal", expresó Castilla en el Centro de Mando de Iztapalapa ante unos cuatro mil elementos.En una ceremonia de entrega de reconocimientos, Castilla pidió a las próximas autoridades federales que así como dieron el paso para conocer a profundidad a las Fuerzas Armadas, conozcan la intimidad de la corporación."A sus hombres y mujeres, sus procesos, sus logros y desafíos, porque esa es la manera en que vamos a salir adelante", abundó ante el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.Castilla aseveró que la PF es la corporación más confiable del País y así lo demuestran los "niveles históricos" en la percepción ciudadana de efectividad que mide el INEGI.El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en una primera etapa, la Guardia Nacional con mando militar estará conformada por elementos de las Policías Militar, Naval y Federal (Gendarmería).En distintas entrevistas, López Obrador ha cuestionado la calidad de la PF e incluso ha hablado de la posibilidad de que esta corporación desaparezca y sus elementos de integren poco a poco a la Guardia.En su intervención, el Secretario Navarrete afirmó que la función de la PF existe y seguirá existiendo."Ese esfuerzo en la función policial civil que representa el profesionalismo, la disciplina, la dignidad que tienen todos ustedes, México no lo va a perder y pueden estar seguros de ello", dijo."Los modelos de estructuras administrativas pueden ser unos u otros, nuestro País tiene historia en eso, (...) la función existe y va seguir existiendo".El funcionario resaltó que el Estado mexicano requiere de la corporación para garantizar la gobernabilidad democrática."Sea una Secretaría quizá de mayor capacidad en su implementación y acciones, o sea una dependencia muy unida, sólidamente consolidada que esté adscrita a una Secretaria que requiere de sus servicios para poder tener la gobernabilidad democrática", expresó."Su función, su capacidad y su vocación de servicio siempre sera agradecida. La única palabra que puede significar lo que ustedes representaron en este sexenio es una que sale del corazón y se llama gracias".Navarrete destacó las cualidades de la corporación, como la vocación, la lealtad institucional, el profesionalismo, la capacitación y la lealtad."Tengan la certeza que este Gobierno de la República y cualquier gobierno, porque estoy seguro de ello, que tienda como propósito servirle a su País, y en eso no te han duda, la definición y el objetivo será claro de cualquier gobierno, no fue electo por la ciudadanía para no servirle a México", afirmó."Lo único que les podemos decir en este Gobierno será mil gracias y mil felicidades a todos ustedes, el reconocimiento pleno, sépanlo hoy y mañana que lo han hecho bien y han servido a la patria".En una ceremonia se entregaron ascensos, reconocimientos, diplomas y distintivos, así como la condecoración "Caballero Águila" a familiares del policía Sinhué Molina Hernández, quien falleció en el cumplimiento del deber el pasado 9 de octubre en Jalisco en un ataque de presuntos huachicoleros.En su oportunidad, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, recalcó que la Policía Federal es la mejor corporación del País y que así lo reconocen propios y extraños a nivel nacional e internacional.La PF, dijo, está integrada por elementos comprometidos, preparados y profesionales, por lo que es una corporación sólida, capacitada y confiable.

