Avanza ampliación de catálogo de delitos

Ciudad de México— Las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron la ampliación del catálogo de delitos en los que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa.Éste incluye el abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.También delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.Para los ilícitos relacionados con hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y hechos de corrupción, se procederá cuando excedan cinco años de prisión, incluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes.La iniciativa pasará al Pleno.El senador del PAN Damián Zepeda se pronunció en contra de la ampliación del catálogo al advertir que este mecanismo, permite privar de la libertad a una persona sin que se le haya probado que cometió un delito."Con un mero testimonio de alguien que diga sí, yo sé que esta persona es la que hizo tal delito, con eso le pueden dictar un auto de vinculación a proceso, esa prueba no es suficiente para encontrar culpable a una persona, pero sí puede ser suficiente para que te vinculen a proceso y con vincularte a proceso te meten a la cárcel porque pusieron prisión preventiva oficiosa", dijo."Y después,'usted disculpe', no había más elementos de prueba, ya se puede ir a su casa, pasó usted uno o dos años en la cárcel, lo lamento mucho".Además, rechazó que mediante la prisión preventiva se resuelva el problema de inseguridad o se reduzcan los índices delictivos."No es cierto que una medida como la prisión preventiva vaya a acabar con el problema de inseguridad porque el 95 por ciento de los delitos que está viviendo el mexicano no se investigan", expresó.El senador Emilio Álvarez Icaza pidió a los morenistas no repetir la política criminal implementada por el PRI y el PAN.Organismos internacionales, apuntó, han recomendado a México medidas para reducir la prisión preventiva.Enfatizó que al privar de la libertad a las personas sólo se engrosará la población carcelaria, a pesar de que el sistema penitenciario está excedido en su capacidad.Ejemplificó con Baja California, donde el 70 por ciento de las personas en reclusión no tiene sentencia; en Durango, el 65 por ciento; en Michoacán, el 98 por ciento, y en Guerrero la mitad de la población carcelaria esta sin sentencia condenatoria."Lo único que vamos a hacer es agudizar el mal funcionamiento del sistema judicial, lo que tenemos que hacer es que funcione bien la Fiscalía () En este momento histórico de cambio hay que generar un nuevo modelo de seguridad, no repitamos lo que ya fracasó, nada más que más fuerte. Eso no es cambio. Eso es repetir los errores que la evidencia nos dice que no sirven", señaló Álvarez Icaza.En tanto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Ramírez Aguilar, dijo que la medida responde a demandas ciudadanas porque la gente está harta de la corrupción.