Piden indagar a la Sociedad Hipotecaria Federal

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, informó que pedirá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fiscalice e investigue a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).En entrevista, el legislador dijo que en ésta hay un nicho de corrupción no sólo por los funcionarios que se han visto beneficiados, sino por otros temas, como la venta de cartera.Ramírez Cuéllar indicó que dicha institución ha sido parte del desarrollo de una política de vivienda irracional, abusiva y llena de complicidades."El otro tema muy grave es que no se transparenta la venta de cartera en Sociedad Hipotecaria, ahí hay un nicho de corrupción muy profundo, tiene que ser investigado. Nosotros de manera oficial vamos a presentar a la Auditoría Superior de la Federación una solicitud para que se celebre una auditoría especial", señaló el morenista.REFORMA publicó que la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) benefició a dos valuadoras "favoritas" propiedad de amigos y ex socios de Jesús Alberto Cano Vélez, director de la institución pública.Fuentes consultadas informaron que al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto se cambiaron las prácticas operativas de la SHF para beneficiar a estas dos empresas dirigiendo más avalúos en un negocio que podría alcanzar los mil 800 millones de pesos anuales.Se trata de la Sofom denominada Soluciones Emprendedoras del Norte (Sensa) -de la que Cano Vélez fue fundador- y de la firma Consultores y Asesorías Para Todos, creada por su ex socio en Sensa.Las dos compañías son originarias de Chihuahua y sus principales accionistas son los hermanos Omar y Abraham Bazán y Lizeth Porras Pérez, esposa de Omar.

