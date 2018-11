Por error, intentan detener a fiscal especial en Q.Roo

Cancún.- Por una presunta confusión, elementos de la Policía Federal intentaron detener en Chetumal a la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, Guadalupe Reyes Pinzón, cuando se dirigía en compañía de otras personas hacia la Fiscalía General, a bordo de una camioneta ajena. El hecho comenzó a trascender como una eventual detención de la funcionaria e incluso como un intento de secuestro de personas que probablemente se disfrazaron de policías. En entrevista con El Universal, la funcionaria desmintió ambas especulaciones y explicó que los policías federales buscaban a un agente ministerial, no a ella; y que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra, ni averiguación previa. “Se está intentando desvirtuar la realidad. Esto lo está haciendo la gente que únicamente quiere perjudicar mi carrera. No es cierto. Estoy en perfectas condiciones”, dijo Reyes Pinzón. La funcionaria se ha postulado como una de las candidatas a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Quintana Roo, puesto al que renunció Miguel Ángel Pech en septiembre pasado. Conforme a su narración, a las 18 horas de hoy, dos camionetas tripuladas por cuatro elementos de la Policía Federal, persiguieron el vehículo en el que ella viajaba, junto con otras personas, al confundirla con alguien más. Los policías les apuntaron a ella y al resto de los tripulantes con armas largas. La situación -dijo- se tornó muy delicada. “La persecución es cierta, pero era la policía federal que me confundieron con otra persona, porque andaba yo en una camioneta que no es mia. Eso fue en Chetumal. Ellos estaban buscando a un policía ministerial”, sostuvo. Reyes Pinzón anunció que interpondrá una queja en Asuntos Internos de la Policía Federal en contra de los elementos que acometieron en su contra, por abuso de autoridad, pues no respetaron ningún protocolo, ni procedimiento legal, pues incluso entraron hasta la Fiscalía, en donde fueron topados por el director general de la Policía Ministerial.

