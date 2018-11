Ciudad de México— Integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fepade el desvío de 650 millones de pesos que hicieron siete estados a empresas fantasmas para financiar las campañas electorales del PRI en 2016.El secretario general de Acuerdos del partido, Jorge Álvarez Maynez, informó que presentaron esta denuncia tres días antes de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México ante la posibilidad de que se perdone a los responsables."Si es cierto que sólo se va a castigar a los corruptos que tengan procesos abiertos, aquí le estamos diciendo al Presidente electo que queremos que se investigue a estos corruptos", señaló.Para el exdiputado federal, esta revelación hecha por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) demuestra que los desvíos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, no es un caso aislado, sino un modus operandi del PRI."Es un grave crimen que los recursos de los mexicanos se utilicen en esquemas de compra del voto y mapacheo del PRI", lamentó el senador Samuel García.A su vez, la senadora Verónica Delgadillo aseveró que esta acción no es un acto de revancha, sino de justicia porque los políticos corruptos merecen estar en la cárcel.De acuerdo con MCCI, autoridades de 7 estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasmas vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal para campañas electorales del PRI en 2016.De esta cifra, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y los otros 400 a desvíos, hasta ahora no revelados, en otras 6 entidades.En diciembre de 2017 fue revelado el mecanismo, operado con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray.En aquella revelación se mencionó el uso de cuatro empresas fantasma.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.