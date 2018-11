Dieron medicina falsa a pacientes de osteoporosis en Jalisco

Guadalajara— El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) distribuyó en sus farmacias medicinas falsificadas que le surtió Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), empresa proveedora de medicamentos a la que le rescindió el contrato por compras a sobreprecio.La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) determinó que el lote SK828 del fármaco inyectable Aclasta, cuya sustancia activa es el ácido zoledrónico, usado para el tratamiento de la osteoporosis, es falso."Se realizó un acta circunstanciada con número COS/SEDSIS/048/2018 concluyendo que éste es falsificado", se lee en el oficio COS/SEDSIS18330ES022550/2018 enviado al Ipejal.Entre los elementos que la Cofepris encontró para determinar la falsificación del fármaco es que los empaques presentan colores diferentes, hay variaciones tipográficas y falta de registro."Se concluyó que el producto antes descrito no corresponde con el fabricado y distribuido por la razón social Sandoz S.A. de C.V., por lo cual se consideró como falsificado", reveló el análisis de la Cofepris en el oficio COS/SEDSIS/18-MF-3314-06538-NO/183301ES022378/2018 del cual Grupo REFORMA posee copias.Este lote, según los oficios de la Comisión, se adquirió a Abisalud del 1 de diciembre de 2016 al 15 de agosto de 2018, sin que haya registro de la cantidad, pues el Ipejal no tiene controles de lo que ingresa o sale.Por indicios de que había alguna irregularidad en el medicamento, el coordinador de Salud de la Unidad Médica Javier Mina, Enrique García Ramos, giró la indicación de no aplicarlo.Grupo Reforma buscó a García Ramos para saber cómo se dio cuenta y a cuántos pacientes les habían aplicado el fármaco falso, pero no quiso dar información argumentando que todo se manejaba en la Dirección de Servicios Médicos del Ipejal.De acuerdo con José de Jesús Menchaca Cota, titular de esa área, el medicamento no se le aplicó a paciente alguno, aunque el lote se venía surtiendo desde diciembre de 2016 por parte de Abisalud.Agregó que en cuanto se dieron cuenta lo retiraron de las farmacias, hace 9 meses, pero los documentos expedidos por la Cofepris con los resultados son de agosto de este año.Las farmacias del Ipejal atienden a 36 mil derechohabientes, de los cuales un 72 por ciento son jubilados.

