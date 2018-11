Termina sexenio con obras frenadas

Ciudad de México— El Gobierno federal concluirá su periodo con la cancelación de su obra más emblemática, trenes frenados, proyectos a medias e irregularidades al descubierto.La actual Administración presumió al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) como el proyecto más importante del sexenio, pero el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció en octubre pasado su cancelación definitva.Sin embargo, este no es el único proyecto que fue desechado a lo largo de los 6 años del Gobierno, ya que también dos trenes de pasajeros corrieron la misma suerte.El Transpeninsular fue frenado por falta de recursos, mientras que el México-Querétaro quedó sepultado tras revelarse un conflicto de interés en el caso llamado "La Casa Blanca", donde se exhibió la relación entre el presidente Enrique Peña Nieto y Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de la empresa Higa, una de las ganadoras de la licitación del proyecto ferroviario.El Tren Interurbano México-Toluca sobrevivió, pero no se inauguró en este sexenio, como se proyectó.Además, la obra tuvo un encarecimiento de 55 por ciento, ya que ahora su costo estimado es de 59 mil 216 millones de pesos, según el análisis "Ineficiencia y riesgos de corrupción en obra pública: caso de estudio Tren Interurbano México Toluca", elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).El organismo alertó que la falta de transparencia y organización entre los distintos órdenes de Gobierno involucrados generaron un proceso de contratación desorganizado y opaco.En general, estas grandes obras carecieron inicialmente de estudios de factibilidad técnica y total liberación de derechos de vía e incluso, estuvieron ligadas con presuntos actos de corrupción, señaló Ricardo Trejo, director general de la consultora Forecastim.Resaltó que en este sexenio el caso más emblemático fue el Paso Exprés, donde se abrió un socavón, y que aunque no fue una obra cancelada, sí sintetizó las consecuencias de los malos estándares de construcción."La Secretaría de la Función Pública detectó más de 20 irregularidades, derivado del escándalo público de la obra. Es un tema que nos puede decir que la corrupción también tiene su contribución al respecto en encarecimientos de obras, fallas", sostuvo.Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, destacó que el NAIM, el Tren Interurbano y el Paso Exprés no fueron proyectos bien sustentados desde el inicio para su ejecución."Esto evidencia que México tiene un problema para planear, preparar bien obra pública, muchas de estas obras, por lo menos el Paso Exprés y hasta del propio NAIM, no estaban bien resueltas antes de empezar su construcción", refirió.Según México Evalúa, la mayor parte de las licitaciones abiertas de estos tres proyectos emblemáticos no cumplió el estándar mínimo de competencia deseable.

