Liberan a exdirector del Altiplano acusado de ayudar en fuga de 'El Chapo'

Estado de México— Valentín Cárdenas Lerma, exdirector del Penal Federal del Altiplano, quedó en libertad anoche, luego que un tribunal federal acatara una sentencia de amparo que ordenaba cancelar el proceso que lo mantenía preso por la última fuga de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.El Quinto Tribunal Unitario Penal de Toluca revocó la formal prisión dictada al exfuncionario y le dictó la libertad por el delito de evasión de preso acusado por delitos contra la salud, fallo que tuvo como consecuencia que abandonara el Penal Federal de El Rincón, en Nayarit, este martes a las 23:30 horas.Al salir del centro penitenciario, después de 3 años y un mes de estar privado de su libertad, Cárdenas se reunió de inmediato con su esposa e hijos, dijeron sus abogados, Alberto del Río Azuara y Jesús Moreno de Leija."Dado que, a la fecha, son todavía procesadas varias personas en la misma causa penal, la defensa se abstendrá de emitir pronunciamientos adicionales, en respeto al trabajo de los tribunales federales y en observancia al marco constitucional y legal, haciendo votos por que se resuelva en justicia", agregaron.El órgano jurisdiccional ordenó la liberación de Cárdenas en cumplimiento a la sentencia de amparo emitida el jueves pasado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca, el cual concluyó que no había elementos para sostener el juicio que se instruía contra él, el exservidor público.En ese amparo, se consideró que no existen datos suficientes para estimar que las omisiones atribuidas al ex director del Altiplano favorecieron la fuga del capo del Cártel de Sinaloa, ocurrida la noche del 11 de julio del 2015.La imputación señalaba que supuestamente omitió dar la alerta del Código Rojo, a través del sistema de emergencia de los radios transcriptores, cuando se enteró de la evasión de Guzmán Loera.'El Chapo' dejó de ser visto por las cámaras de vigilancia de su celda a las 20:52 horas y, según la investigación, a las 21:17 horas salió del túnel que construyó desde un terreno que sus secuaces habían comprando unos meses antes.Cárdenas, quien estaba en la Ciudad de México, esa noche viajó hasta el penal y fue hasta las 22:30 horas cuando activó los protocolos de seguridad. A esa hora, el presunto narcotraficante ya estaba cerca de una pista en Querétaro en la que abordaría un avión con destino a las montañas del Triángulo Dorado.En octubre de 2015, Cárdenas fue internado en el Penal Federal de El Rincón, en Nayarit.Era uno de los 20 funcionarios que terminaron en la cárcel por la fuga de Guzmán.Cárdenas es el quinto funcionario de esa lista en conseguir su libertad, ya que antes la consiguieron Emmanuel Galicia Conchillos, Miguel Ángel Flores Mirafuentes y Reyes Amyr Mota Carrillo, agentes de la Policía Federal, así como Leonor García García, exdirectora Jurídica del Altiplano.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.