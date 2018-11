Ciudad de México— De 2011 a la fecha, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha asegurado 10 millones 768 mil 975 dispositivos médicos irregulares a través de 89 operativos de vigilancia sanitaria, informó Julio Sánchez y Tépoz, titular de la dependencia.Estos dispositivos ya no pueden comercializarse, indicó.En conferencia de prensa, tras inaugurar la Segunda Semana Internacional de Ciencia Regulatoria y Buenas Prácticas Regulatorias, el comisionado sostuvo que la Cofepris no oculta información sobre los eventos adversos que pueden causar los dispositivos médicos, incluidos los que se comercializan de manera regular en el país, como implantes, prótesis de rodilla o neuroestimuladores cerebrales."Rechazamos que Cofepris oculte información", reiteró.Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso en un reportaje que la Cofepris oculta la información sobre las fallas de los dispositivos médicos.La organización documentó que los pacientes no pueden saber si los implantes acumulan quejas en otras naciones o si se han dejado de comercializar por estar relacionados con las muertes o lesiones de otros usuarios.De acuerdo con la investigación de MCCI, en México las autoridades sólo han retirado del mercado dos dispositivos en 18 años: un gel lubricante y una cánula.Al respecto, Sánchez y Tépoz agregó que cuentan con un área específica que revisa de manera constante si los dispositivos médicos fallan o causan algún daño y, además, existe la Norma Oficial Mexicana 240 sobre Tecnovigilancia, que regula el uso de estos insumos."Es responsabilidad de los laboratorios, de los médicos, de los hospitales, hacer los reportes de tecnovigilancia", señaló.El titular de Cofepris explicó que, tras recibir informes de mal uso o posibles fallas de los dispositivos, la dependencia analiza la información y realiza acciones para regularlos.El comisionado sostuvo que aunque no existe como tal un registro sobre los eventos adversos que causan estos productos, sí hay un registro sobre los reportes que reciben.

