Reprochan contenido de reforma del fuero

Diputados de diversas fuerzas políticas condenaron el contenido del dictamen que retira el fuero al Presidente de la República.La fracción del PRI presentó una moción suspensiva, que fue desechada, en la que reclamó vicios de procedimiento en la discusión del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales.Además de ese argumento, la priista, María Alemán Muñoz Castillo, señaló en tribuna que en abril pasado la pasada legislatura aprobó un dictamen con la eliminación total del fuero y ahora Morena ignora la minuta que está en el Senado sin discutir, dijo, con una propuesta que cancela en forma parcial la protección a los servidores públicos.Reclamó que los servidores públicos seguirán con la protección porque no podrán ser removidos de su cargo, sino que hasta que haya sentencia firme."La minuta que está en Senado es mucho más amplia, contempla más artículos y pugna por la eliminación total. Elimina la inmunidad en su totalidad. Rechaza que existan ciudadanos de primera y de segunda, este dictamen no elimina fuero en su totalidad y mantiene privilegios con inmunidad constitucional. ¿Por qué no eliminan totalmente el fuero, es un privilegio para algún servidor público?"Aprobar este dictamen sería irresponsable y retrasará la verdadera discusión. Esta reforma está técnicamente mal hecha, es una simulación más, es atole con el dedo, independientemente de las violaciones de proceso legislativo", aseguró la diputada del PRILa diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, reclamó el contenido del artículo 38 constitucional, donde se abre la posibilidad de que un candidato a algún cargo de elección popular vea suspendido sus derechos políticos a partir de que sea vinculado a proceso, no por sentencia definitiva.También, festejó que se dé el debate del fuero, porque muchos servidores públicos hubieran podido ser juzgados en el actual sexenio en los casos de corrupción de Odebrecht, el socavón del Paso Exprés, la casa Blanca de Peña Nieto y la casa de Malinalco de Luis Videgaray, entre otros.El petista Gerardo Fernández Noroña consideró que es un error la reforma, que deja sin protección al Presidente de la República."Es entregar atado de pies y manos al Presidente Electo a la oligarquía, al Poder Judicial, a los adversarios del pueblo."El fuero es una protección frente a la arbitrariedad de uno de los poderes. No es un privilegio. Fue un compromiso del Presidente Electo eliminar el fuero, pero está equivocado. Es un acto de irresponsabilidad retirar el fuero", lanzó Noroña.Horacio Duarte, de Morena, argumentó a favor al señalar que sí habrá la eliminación total del fuero."Hoy, votaremos por este dictamen de reforma constitucional con un simbolismo importante", comentó."Ese simbolismo que significa que hoy en México la igualdad ante la ley se hará para todos los funcionarios, vamos a votar un dictamen que reforma seis artículos de la constitucional y modifica sustancialmente el régimen político, este mandato arranca para darle forma a la Cuarta Transformación de la vida pública del País".Además, expuso que se podrá ser funcionario y no gozar de privilegios legales, pues sí se puede servir a la población sin contar con un privilegio legal.

