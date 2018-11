No abandonaremos escuelas: Silvano Aureoles

Ciudad de México— Ante medios de comunicación, Aureoles Conejo reiteró que la decisión anunciada ayer lunes en la Ciudad de México de transferir los servicios de educación básica y de normales a la federación, fue un acto que asumió con toda responsabilidad.“El gobierno del estado no fue a hacer una solicitud, lo que yo notifique ayer es que Michoacán se retira del convenio; no estamos a partir de ahora en ese convenio”, sostuvó el gobernador.Para el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, la decisión de regresar el sector educativo a manos del gobierno federal, será una manera en que su administración abone a la solución en el conflicto del sector educativo y así acabar con una desgastante confrontación con el magisterio michoacano.Aureoles Conejo señaló que son 30 días a partir de la entrega formal para que Hacienda y Crédito Público designe a un representante y envíe a Michoacán a un responsable en materia educativa que se haga cargo de ese sector.Silvano Aureoles aseguró que pese a su determinación, no se abandonarán las escuelas de nivel básico, “porque de las 11 mil escuelas sólo 4 mil 300 atiende el gobierno federal y el estado el resto, no las vamos a dejar solas, no las vamos a descuidar”.Sin embargo, “tiene 30 días (la federación) para hacerse cargo de ello o en su defecto, establecer un nuevo pacto. Yo no espero ninguna propuesta; yo estoy listo para concurrir en otra cosa nueva, distinta. El acuerdo en el que estaba se acabó”, remató el gobernador.El diputado local del PRD, Norberto Antonio Martínez Soto, señaló que esto representa un respiro para las finanzas públicas estatales, ya que en las últimas décadas se inició un proceso de regresión en el financiamiento del gasto a este sector.“No es entregar la educación, al contrario, se trata de que el gobierno federal asuma sus responsabilidades financieras en la materia y con ello, se logre la ampliación de la cobertura de los servicios”, dijo el también presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado.El legislador local explicó que en Michoacán se han disminuido en términos reales los recursos económicos federales para la atención de la educación básica y normales, aunado a la doble negociación salarial.“Se han generado graves desequilibrios en las finanzas públicas estatales que hacen imposible e inviable continuar con los compromisos asumidos”, consideró.La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Adriana Hernández Íñiguez, dejó en claro que Aureoles Conejo tendrá su respaldo como priísta y como michoacana, “siempre y cuando haya propuestas que sean en beneficio de Michoacán y los michoacanos”.Hernández Íñiguez recordó la problemática y el rezago que desde hace varios años mantiene la entidad en materia educativa.“Los problemas todos los conocemos y, por supuesto, que si esta propuesta traerá un beneficio para el estado creo que hay que respaldar la decisión que se tome”, añadió la legisladora tricolor.

