Desaprueban en Senado condecoración a yerno de Trump

Ciudad de México— En el Senado de la República protestaron contra la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de condecorar al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, con la Orden Mexicana del Águila Azteca, máxima distinción que México otorga a un extranjero; aunque también hubo expresiones de apoyo.De la bancada de Morena hubo indignación, e incluso pidieron una explicación al Gobierno mexicano.La senadora Lili Téllez interrumpió la sesión del Pleno de este martes para hacer el reclamo."Yo sé que no es motivo lo que voy a plantear en este momento, pero sólo tengo voz y quiero que quede asentada mi enérgica protesta y mi indignación por lo que va a hacer el gobierno de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto, de entregarle la Orden del Águila Azteca, al yerno del presidente Trump.“Quiero que ese gringo sepa que va a recibir el Orden del Águila Azteca, de manos de Peña Nieto y que no representa lo que sentimos los mexicanos. Quiero que sepa ese gringo que para nosotros es una vergüenza que reciba el Orden del Águila Azteca”, dijo.El senador morenista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Américo Villareal, dijo a Excélsior que analizarán emitir un punto de acuerdo para la cancillería mexicana justifique dicho reconocimiento, porque a primera impresión, “definitivamente” abona a la indignación de los mexicanos."A mi juicio y a mi entender en este momento no veo la situación o las circunstancias que hagan que este alto reconocimiento que tiene nuestra nación se entregue a este personaje. Tenemos que tener una situación, yo creo que de una evaluación o consideración de cuáles son los postulados o méritos que se considera a este personaje para que nuestro país la decisión del presidente y de la Secretaría de Relaciones Exteriores le esté dando este reconocimiento”, señaló Américo Villareal.La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) justificó que Kushner “desempeñó un papel fundamental” en la negociación Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Empero, el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Ángel Mancera, opinó que no se suficiente y “es un error” distinguirlo."No, esta condecoración vale mucho más que el acuerdo comercial”, apuntó.Sin embargo, de manera contraria, la senadora del PAN, Xóchilt Gálvez, apoyó la condecoración al yerno de Trump; dijo que fue un acierto de Peña Nieto y una acción que ha reconocer del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador."Una cosa es Donald Trump y otra cosa es el yerno, aunque pareciera lo mismo, pero seguramente tengo la impresión que el yerno abogó por México, trabajó para sacar ese libre comercio; sí me parece que Peña lo hace por eso, y si es por eso hoy hay que estar agradecidos de que tenemos TLC y no la bolsa esté 40 puntos abajo", dijo.El presidente Enrique Peña Nieto entregará la Orden Mexicana del Águila Azteca a Jared Kushner el próximo jueves.

