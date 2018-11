Piden mineras certeza en concesiones

Ciudad de México— Empresas mineras se reunieron con integrantes de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional y Estudios Legislativos del Senado para exigir que les garanticen la certeza jurídica sobre sus concesiones mineras, tras la iniciativa de Ley que plantea asignar o cancelar los permisos de explotación considerando estudios de impacto social."Nos causa incertidumbre. En todos nuestros agremiados está la preocupación sobre qué va a pasar con la Ley minera y si van a seguir existiendo las condiciones en el País para seguir invirtiendo. México ha perdido atracción de inversiones, en 2012 estábamos en el onceavo lugar en atracción de inversiones y el último estudio, que se realizó en febrero de este año, bajamos al lugar cuarenta y cuatro."Es lamentable que estemos perdiendo escaños en atracción de inversiones y estamos preocupados por la iniciativa y por todas las consecuencias que podría traer", manifestaron las empresas mineras.La senadora de Morena, Angélica García, presentó la semana pasada al Pleno una iniciativa para regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras priorizando la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se desarrolla esta actividad.En la iniciativa se propone que la Secretaría de Economía (SE) pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.Se propone también que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar esta actividad.En reunión de trabajo con las empresas mineras, el senador Napoleón Gómez Urrutia recordó que casi la mitad del territorio nacional ya está concesionado por empresas mineras y existe acaparamiento de las tierras sin considerar que muchas concesiones no siempre terminan siendo explotadas para esta actividad.Además, enfatizó que se otorgan concesiones mineras hasta por 100 años y no son canceladas aun cuando se incurre en casos de violación a los derechos laborales y humanos o pese a emergencias ambientales como la ocurrida en Sonora, con el derrame de una minera perteneciente a Grupo México."Sólo escuchamos que se requiere certeza jurídica, ¿certeza jurídica para qué?, para continuar la actividad minera en los términos en los que se ha venido dando todos estos años, para la gran concentración de tierra, ¿cuál va ser el límite en el acaparamiento de las tierras?, quiero mencionar algunas cosas que me preocupan como que hay casos clarísimos de contaminación como el del río Sonora donde 22 mil personas fueron afectadas", señaló Urrutia.Por lo anterior, la senadora Geovanna Bañuelas, presidenta de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, explicó a las empresas mineras que la iniciativa será analizada, tomando en cuenta sus inquietudes."Es un tema tan trascendente para nuestro país que requiere de la paciencia y la prudencia de todos los involucrados. Es una primera etapa en el proceso legislativo, pero sigue el análisis en comisiones", apuntó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.