Advierten empresarios riesgo por 'soluciones improvisadas'

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió sobre el riesgo que implica plantear soluciones improvisadas a los problemas, como el caso de las iniciativas para eliminar las comisiones bancarias y cambios a la administración de las Afores.En un comunicado, la cúpula empresarial solicitó al Gobierno entrante y a legisladores a conducirse con responsabilidad y a generar certidumbre."La estabilidad de la economía y la certidumbre son una base indispensable para fomentar la actividad productiva, la inversión, la creación de empleos y el crecimiento económico. Por eso, el Consejo Coordinador Empresarial llama al Gobierno entrante y a los legisladores a conducirse con responsabilidad y generar señales que inspiren confianza, estabilidad y certidumbre", manifestó el CCE.En este sentido, la cúpula empresarial consideró que las soluciones no deben ser improvisadas. Cada propuesta debe ser examinada de manera responsable, en un análisis profundo de sus beneficios y costos colaterales.Asimismo, añadió que el ambiente de volatilidad en los mercados se traduce en pérdidas para las empresas, riesgos para el empleo de los mexicanos y mayores costos financieros para el sector público y privado; incluso al consumidor.Detalló que el día de ayer, la tendencia en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se mostró en dirección contraria a los mercados internacionales, ya que reportó una caída del 4.17 por ciento y se posicionó en niveles que no se veían desde marzo de 2014.Además, el dólar interbancario cerró en 20.63 pesos por dólar, la cotización más alta de la moneda desde junio.En ese contexto, el Consejo dijo que se requieren garantías de que se respetarán los compromisos asumidos con los inversionistas."Nuestro País necesita que la nueva Administración ofrezca garantías de que se respetarán los compromisos asumidos con los inversionistas, se mantendrá la salud de las finanzas públicas y se fortalecerá la competencia en los mercados y las instituciones que los regulan, particularmente en el sector energético", subrayó.Añadió que los legisladores en ambas cámaras del Congreso de la Unión deben considerar el alcance de sus acciones y el impacto de sus propuestas sobre los mercados, particularmente los miembros de la coalición mayoritaria en el Legislativo."Los desequilibrios y nerviosismo que generan iniciativas erráticas, sustentadas en diagnósticos ligeros, incompletos o incorrectos, no sólo afectan al sector privado, sino a la sociedad en su conjunto", consideró el CCE.Respecto a la iniciativa que modifica el sistema de pensiones para transitarlo a uno manejado exclusivamente por el Estado, el sector privado consideró que el cambio resultaría ineficiente y en detrimento de los trabajadores."Como ocurrió con las iniciativas sobre la eliminación de las comisiones bancarias y las modificaciones que se proponen a la Ley Minera, esta propuesta ha desembocado en una pérdida millonaria para inversionistas, así como una mayor desconfianza en el País", subrayó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.