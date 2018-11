Aumentan solicitudes de empleos migrantes

Ciudad de México— Luego de que decenas de migrantes de la caravana intentaron ingresar en forma masiva a Estados Unidos y el Gobierno de ese País respondió con gases lacrimógenos y balas de goma, las peticiones de trabajo en México por parte de centroamericanos aumentaron a un 233 por ciento.Luis Rodolfo Enríquez, Director del Servicio Nacional del Empleo en Baja California, indicó que hasta el sábado había 120 peticiones de trabajo por día, pero el lunes hubo 400 solicitudes y este martes 450."Sigue siendo viable la opción de darles empleo y cumpliendo con el proceso de migración se vinculan a una empresa de manera inmediata", destacó.La Embajada de Honduras en México instaló un módulo móvil en el Proyecto Salesiano, asociación civil, sobre la avenida Carranza de la zona centro, a unas 10 cuadras del albergue en la Unidad Deportiva Benito Juárez.A través de esa representación se les dan constancias de nacionalidad sin costo a los hondureños, lo que equivale a una tarjeta de identidad, pero que sí es válida para el Instituto Nacional de Migración (INM), este documento sólo se niega cuando hay una orden de aprehensión en contra del solicitante.Del total de 1 mil 500 personas que se han atendido, 1 mil 350 son hondureños, precisó Enríquez.Por su parte, Gerardo Elías García Benavente, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, indicó que 614 centroamericanos han recibido visas de regularización por razones humanitarias.Este martes, entregó tarjetas a centroamericanos que quisieron regularizar su estancia en México."Solicitar refugio en México y asilo en EU no debería de ser obstáculo, pero sí pueden alegar ellos (EU) que tienes un trámite en otro País", puntualizó.También explicó que hay 98 personas que participaron en los hechos del domingo y fueron puestos a disposición del INM, estas personas fueron deportadas.La Organización Internacional para la Migración tiene 80 solicitudes para el retorno voluntario, mencionó.García Benavente insistió que el INM siempre hizo su trabajo, pues en octubre aseguraron y retornaron a 17 mil 800 extranjeros."De no haberlo hecho, tendrían aquí 20 mil más, es una imprecisión decir que el INM no hizo su trabajo", apuntó, "en noviembre se aseguraron 12 mil personas extranjeras que estaban de manera irregular en el País".En tanto, en 11 meses se han asegurado 125 mil extranjeros de manera irregular en México.El funcionario federal explicó que los migrantes eligen venir a Tijuana porque en California, Estados Unidos, hay organizaciones que los protegen."Saben que en Texas es más difícil", señaló.El Embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes, señaló que trabajan en cinco propósitos, asegurar el respeto a los derechos humanos a los migrantes, los procesos en refugio y visas de carácter humanitario.También están documentando a la población migrante con certificados, acompañan el programa del bolso de empleo y ofrecen ayuda humanitaria al DIF de Tijuana, para contribuir a la manutención en los albergues."Calculamos estar seis, ocho meses, mientras haya presencia hondureña estaremos acá", dijo.

