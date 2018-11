Declaran a Salgado Macedonio persona non grata en Jalisco

Ciudad de México— Por considerar que sus palabras atentan contra el federalismo, la división de poderes, el respeto a las autoridades y que alientan un “neocentralismo” que perjudica a los estados, el Congreso de Jalisco declaró persona non grata para la entidad al senador de la República, Félix Salgado Macedonio, informó El Universal.El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el emecista Salvador Caro Cabrera, señaló que las expresiones emitidas por Salgado Macedonio no son un asunto menor y es una concesión que no se debe permitir, pues representa un peligro real para el equilibrio de poderes e incluso tildó su actitud de fascista y nazi.“Félix Salgado Macedonio amenazó a Jalisco y a otras entidades federativas con la desaparición de poderes. Con pequeñas concesiones se consolidó el fascismo en Italia y el Nacional Socialismo en Alemania y así también regímenes dictatoriales, a partir de que el pueblo y las instituciones dan pequeñas concesiones”, dijo.Según él, ante las declaraciones del legislador federal correspondía responder de esta manera y denunciar “el neocentralisno que diseña en lo oscuro y unilateralmente, que aniquila los proyectos de desarrollo de esta y otras entidades federativas, el neocentralismo de los súper delegados, que en sus fines está dispuesto a acabar con los avances democráticos y federalistas, incluso a pasar por encima de la Constitución”.Por su parte, el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada, del PT, señaló en tribuna que los electores dieron un mensaje claro el pasado 1 de Julio, mismo que debe acatarse a rajatabla; pero, también señaló que el respeto debe ser hacia todos.“Es obligado señalar que nuestro sistema de gobierno es federalista y que tal como lo han decidido los electores, se debe de respetar la autonomía de los estados y la conformación de sus poderes de gobierno, hacer lo contrario en el caso de Jalisco, es violentar el derecho de los ciudadanos, y evidenciaría la sospecha de pretender instaurar un centralismo”.En igual sentido se pronunció la representante del Partido Verde, Rosa Angélica Fregoso Franco, quien manifestó quien hizo un llamado a la concordia y al trabajo institucional que permita tomar las mejores decisiones para Jalisco y sus habitantes.El perreditsa Enrique Velázquez González, señaló que en un Congreso como el de Jalisco, plural y democrático, “se debe levantar la voz para poner un alto a estos senadores ocurrentes que lastiman el estado de derecho y la legalidad; hemos revisado la Constitución y en ningún lado aparece que debemos arrodillarnos ante el presidente”.Para la coordinadora del PRI, Mariana Fernández, las palabras del senador son una “amenaza al federalismo”, mismas que no se deben tolerar, pues se ha trabajado mucho para integrar instituciones y poderes fuertes.Claudia Murguía Torres, del PAN, recordó en tribuna que los estados son libres y que así deben mantenerse, por lo que hizo un llamado a la cordura.Bruno Blancas Mercado, de Morena, se deslindó de lo dicho por Salgado Macedonio y señaló que sus palabras no deben tomarse como una postura de todos los militantes de su partido y arremetió contra los medios de comunicación, pues según él contribuyen a generar una discusión estéril, para alejar la atención de temas más importantes, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las miles de mujeres que no han regresado a sus hogares o los cientos de miles de muertos que ha dejado la violencia en el país.

