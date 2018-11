Tumban propuesta para eliminar fuero

Ciudad de México— Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados tumbaron la propuesta de Morena para eliminar el fuero de los servidores públicos, pero que también consideraba la inmunidad de los mismos en procesos penales.Durante la votación en lo particular, las bancadas reservaron los artículos 38, 111 y 112.En el 111 se planteaba la inclusión del presidente como sujeto de inmunidad y se precisaba que él y otros funcionarios no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo en el que ejercen su cargo, salvo que existan sentencia condenatoria en su contra.El 38 señala que pierden derechos quienes estén sujetos a un proceso por delito que merezca pena corporal a partir de la fecha del auto de vinculación a proceso.En el 112 se precisaba que carecerían de inmunidad las y los servidores públicos referidos en el 111 de la Constitución cuando se encontraran separados de su encargo y se señalaba que no podrían recobrar ni reasumir el puesto luego de que les fuera dictado un auto de vinculación a proceso penal.Estos tres artículos fueron reservados por la oposición y sus propuestas fueron desechadas. Sólo se aceptó una de Aleida Alavez, de Morena, sobre el 112.En la votación en lo particular, los tres artículos no lograron la mayoría calificada para su modificación. Había 457 diputados en el Pleno, de los cuales 280 votaron a favor, 171 en contra y hubo cuatro abstenciones. Se necesitaban 304 votos para obtener la mayoría calificada.De entre los artículos que sí fueron aprobados y que no fueron reservados está el 108, con el que se quitaría el fuero al presidente.“La o el presidente durante el tiempo de su encargo sólo podrá ser acusado en términos del 111 de esta Constitución”, esta redacción estaba pensada con la reforma al 111, pero al quedar en sus términos, el titular del Ejecutivo entra en el supuesto de que puede estar acusado por delitos durante su encargo.El artículo 108 dice que sólo puede ser procesado por traición a la patria y delitos graves.El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló desde la tribuna que lo sucedido ayer en el pleno es producto de la soberbia y la falta de acuerdos.“Aquí habla la dignidad de una minoría que va a contener y no a destruir”, dijo.“¡Nos vemos el primero, nos vemos el primero!”, gritaron los panistas.Mario Delgado, coordinador de Morena, reprochó que “en realidad es lo mismo de siempre, que no quieren eliminar privilegios”.Pidió al Canal del Congreso que captara a la oposición celebrando que no se eliminó el fuero.