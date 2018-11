Ciudad de México— El próximo Gobierno federal carece de visión en materia económica, lo que genera desconfianza de que sepa manejar las finanzas públicas, afirmó el senador panista Gustavo Madero."La incertidumbre que está generando, Andrés Manuel está perdiendo la confianza de la gente de que sepa manejar de manera adecuada las finanzas públicas, tiene buenas intenciones pero no están respaldadas con políticas públicas, de Estado y es una visión unipersonal que obedece más a caprichos", dijo.Tras el descalabro de 4.17 por ciento que se registró ayer en la Bolsa de Valores y cuyo debacle se atribuyó a la iniciativa de los diputados del Partido del Trabajo (PT) para desaparecer las Afores, el senador panista consideró que el País está en una situación preventiva en lo que respecta a la política económica nacional."México está en una situación de preventiva, en foco amarillo. No está en foco rojo pero sí en amarillo y espero que el mensaje del 1 de diciembre sea un mensaje de un Presidente con visión de Estado que se comprometa a hacer cumplir la Constitución y no adecuarla a su modo", expresó.Madero dijo que lo que más le preocupa es que el Gobierno electo carece de un equipo con visión de política económica y financiera."Lo que más me preocupa es que la visión del próximo Gobierno es más política que económica, tiene más un proyecto político que económico. En la parte financiera y económica no se advierte una visión, un conocimiento, una experiencia o un equipo integrado, robusto y capaz", añadió.Asimismo, el senador panista advirtió que existe preocupación por la presión que tendrá el presupuesto 2019 ya que, el Gobierno electo podría recortar el gasto de los Estados para obtener recursos públicos que le permitan financiar los proyectos de infraestructura que ha comprometido."El 85 por ciento del presupuesto de la Federación ya está pre asignado con recursos asignados por Ley, lo que tienes como margen es un 15 por ciento que es donde entra la rebatinga de los proyectos y ahora va haber una presión muy fuerte por los proyectos del Gobierno federal y lo que a nosotros nos preocupa es que vayan a cargo del presupuesto de los Estados porque pareciera que lo que va haber es quitarle recursos a los Estados y con esto, financiar las obras del próximo Gobierno", sostuvo.Cualquier recorte al gasto de los estados, enfatizó, puede llevar a la quiebra a los estados.Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, también lanzó un llamado al Gobierno electo a no desestabilizar financieramente al País."Reiteramos este llamado a que hay que tener mucho cuidado para no desestabilizar financieramente al País", expresó el perredista.Mancera enfatizó que las consultas públicas que promueve el Gobierno electo deben estar reguladas y se pronunció en contra de que el manejo de los presupuestos públicos quede resuelto a través de este mecanismo."En el presupuesto intervienen factores de previsión y planeación que difícilmente los que estamos como gobernados, podemos conocer. Si hoy nos preguntaran a todos si se debe reducir el gasto de inversión para exploración en Pemex o se debe privilegiar el gasto de refinerías, no tendríamos las bases para decidir, requiere más del conocimiento y de las necesidades reales del país", dijo.El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, descartó que exista un riesgo de inestabilidad económica para el País."Cuando exista un Gobierno, se va a revitalizar los mercados y se va a recobrar la confianza en la inversión", expresó,,Monreal atribuyó la caída de la BMV a factores como la disminución del precio del petróleo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la sobrevaluación del dólar.