Diputados se reparten culpas por dictamen de eliminación del fuero

Ciudad de México— Morena y los partidos de la oposición en la Cámara de Diputados se echaron mutuamente la culpa de que el dictamen para la eliminación del fuero al presidente de la República pasara a medias al Senado de la República, al contemplar que el Jefe del Ejecutivo federal pueda ser juzgado por cualquier delito del orden común pero sin eliminar el proceso de desafuero, informó El Universal.En conferencia de prensa, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, acusó al PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de ser unos “simuladores”, pues dicen estar a favor de la eliminación de este privilegio, pero votaron en contra.“Estamos ante una historia que se ha repetido muchas veces, partidos que dicen estar a favor de la eliminación de fueros y privilegios y que siempre encuentran la manera para no aprobarlo, para seguir protegiendo sus privilegios”, declaró.En su cuenta de Twitter, la vicecoordinadora de los morenistas, Tatiana Clouthier, compartió un video en donde se observa a la oposición celebrar que en la votación particular del dictamen no se logró la mayoría calificada.“Mira quienes festejan el que fuero siga en los políticos”, escribió.Por su parte, los coordinadores de la oposición sostuvieron que Morena no escuchó sus reclamos por garantizar derechos como la presunción de inocencia en todos los ciudadanos.El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, puntualizó que su voto en contra fue en castigo a la “arrogancia y un total menosprecio por todo aquel que no piensa igual a la mayoría”. “Y eso no lo aceptamos, no lo vamos a aceptar”, dijo.Por su parte, Romero Hicks alegó que ellos están a favor de quitar el fuero. “Fue la soberbia de la conducción de algunas conductas que no compartimos, la que atropelló el procedimiento legislativo desde el trabajo de la Comisión y la falta de debate en el pleno”, señaló.El líder parlamentario de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, alegó que todas las bancadas han presentado iniciativas para eliminar el fuero constitucional, pero el consenso en lo particular no se logró “por la intolerancia, por la falta de apertura y la actitud de soberbia de parte de la mayoría”.