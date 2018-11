Ciudad de México— El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lanzó este lunes la convocatoria para la elaboración de una Constitución Moral.El futuro mandatario explicó que se realizará una consulta, incluso, para determinar el nombre del documento."Yo insistí en lo de Constitución Moral para provocar y para promover el debate porque esto se ha dejado de lado y se piensa que no debemos meternos, que no nos corresponde", dijo."Hay quienes piensan que tiene que ver con lo religioso, con lo personal, que es una invasión a nuestra intimidad, pero es muy importante la moral; en la política es un imperativo ético. No sólo de pan vive el hombre, se refiere al bienestar material y el bienestar del alma".El tabasqueño advirtió que la corrupción debe quedar atrás, así como las cínicas frases de los políticos que piensan que la moral es un "árbol que da moras".Sin el fortalecimiento de los valores, manifestó, su proyecto quedaría cojo."No es leer la cartilla", aclaró, "pero tenemos que gobernar con el ejemplo, el buen juez, por su casa empieza"."Debemos demostrar que somos distintos a esos ambiciosos vulgares. Es un privilegio demostrar que hay una nueva forma de gobernar en el país, con honestidad y con amor al prójimo".José Agustín Ortiz Pinchetti informó que para elaborar la Constitución se recibirán propuestas entre el 3 de enero y 30 de abril.Estas propuestas, adelantó, deberán ser contundentes y de no más de cuatro cuartillas.El 31 de julio, agregó, se realizará una Convención para definir los ejes de la Constitución Moral, concebida como un catálogo de carácter ético.Ortiz Pinchetti explicó que la elaboración estará inspirada en la Cartilla Moral de Alfonso Reyes Ochoa, por lo que se elaborará una "cartilla electrónica" para recibir propuestas sobre el respeto a la persona, la familia, la sociedad, la especie humana y la naturaleza.En su intervención, el especialista se refirió a la polémica sobre la persecución de los corruptos y, en tono de broma, aseguró que para encerrarlos habría que rentar un estadio.Verónica Velasco Aranda, integrante de la comisión para la redacción de la Constitución Moral, aclaró que no se trata de una herramienta de carácter jurídico.Tampoco, dijo, se pretende normar la vida privada ni instaurar un modelo autoritario de Gobierno, ni imponer ideas o mandamientos ciudadanos.Velasco Aranda explicó que se busca convocar a un diálogo abierto, en el que se puedan debatir los principios y valores que están en juego, para regenerar el tejido social.Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación del Gobierno electo, sostuvo que el país atraviesa por un proceso de decadencia acelerada, con degradación del tejido social, violencia, corrupción, pobreza y violencia.Ramírez consideró que con la llegada del nuevo Gobierno se registra un punto de quiebre, tras el cual será necesario fijar las nuevas bases de la convivencia nacional, que fomenten la solidaridad, el respeto a disentir, inhiban la corrupción, la violencia y la impunidad.La Constitución Moral, afirmó, será un instrumento contra el abuso de autoridad y a favor del respeto a los derechos humanos, los valores democráticos, laicos y republicanos.En tanto, Enrique Galván Ochoa propuso la creación de un premio para servidores públicos, que sea entregado por López Obrador.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.