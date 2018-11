Ciudad de México— Dado que sí se planea modificar la Constitución en este periodo de sesiones del Congreso, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insistió en que se reforme el artículo 102 para dotar de autonomía al próximo Fiscal General.El planteamiento lo realizó Leonor Quiroz Carrillo, consejera jurídica del organismo, al participar en una reunión de trabajo de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, donde se analizó la minuta de la Ley Orgánica de la futura Fiscalía General."Una reforma constitucional era y sigue siendo indispensable antes de la aprobación de una ley orgánica, estamos a tiempo, porque al principio se dijo que no se iba a reformar la Constitución en tres años aproximadamente", planteó."Al escuchar la estrategia de seguridad, nos damos cuenta que va a haber una reforma constitucional, y por eso nuestra necedad, aprovechemos esa apertura y reformemos el 102 constitucional".Quiroz Carrillo advirtió que actualmente el artículo 102 abre la puerta a que el Presidente proponga directamente una terna al Senado de la cual se elegirá al futuro Fiscal.Explicó que, aunque el procedimiento indica que el Senado debe generar una lista de 10 candidatos, si no es avalada por dos terceras partes el Mandatario puede presentar directamente su terna."Si esta fuera la estrategia hay que dejarla clara porque creemos que debemos lograr, y sobre todo con la mayoría de Morena, ese listado de 10 personas, no se valdría que dos terceras partes boicotearan ese listado de 10 personas donde podría intervenir la ciudadanía", lanzó."Es muy riesgosa esta cláusula habilitante que hoy existe, que se arregla políticamente: si dos terceras partes en el Senado no logramos ponernos de acuerdo en ese listado, (entonces hay) carta abierta para que el Presidente de la República envíe su terna sin haber pasado por Senado ni por ciudadanos".La iniciativa de la Ley Orgánica de la próxima Fiscalía General de la República no la faculta para ejercer la extinción de dominio, por lo que no podrá actuar al respecto, advirtieron especialistas."Actualmente, en la Ley Orgánica de la PGR sí se establece como parte de los Ministerios Públicos el ejercicio de las leyes de extinción de dominio; eso no está en ningún lado de la minuta, otra vez vamos a tener un problema de legalidad cuando quieran cumplir la extinción de dominio", señaló Marco Fernández, de México Evalúa.En el mismo sentido se pronunció Jorge Lara Rivera, quien fuera encargado de despacho de la PGR, quien incluso consideró que la dependencia está de brazos caídos por no contar con un titular desde hace un año."No está atribuida, ni genéricamente, la extinción de dominio en esta ley, y no se trata de la investigación de un delito, se trata de un mecanismo de recuperación de activos que es fundamental que el MP tenga".