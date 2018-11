Prevén que migrantes se queden en México

Ciudad de México— Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, aseguró que pase lo que pase los integrantes de la caravana migrante se quedarán en México.En entrevista, el exsenador consideró que el país debe asumir con responsabilidad las implicaciones de que los centroamericanos permanezcan en territorio nacional.¿El Gobierno de AMLO actuará como contención?, se le cuestionó."No, nosotros no vamos a contener nada, vamos a atender el problema para resolverlo, no tenemos por qué contener ningún fenómeno de carácter social, debemos darle una solución", dijo.¿Pero permanecerán en México mientras resuelven la petición de asilo en Estados Unidos?, se le preguntó."Hay que ser objetivos, pase lo que pase, van a quedarse en territorio mexicano, y hay que asumir esto como un fenómeno migratorio entendiendo que los migrantes son sujetos plenos de derechos y vamos a respetarlos", afirmó.Sin embargo, Encinas rechazó que México pueda convertirse en un "tercer país" para retener a los migrantes en función de los intereses migratorios de Estados Unidos."Lo digo contundentemente, no es así. (Que se queden en México) no tiene nada que ver con eso, hay un fenómeno social que es un hecho y hay que reconocerlo, no se puede tapar el sol con un dedo", manifestó.El futuro funcionario federal descartó que la presencia de los migrantes pueda desatar una emergencia de carácter social en la frontera, tras asegurar que existen oportunidades de empleo."No afecta esta situación, incluso hay oferta de trabajo suficiente en Tijuana que no está siendo atendida por la población mexicana. Hay que ubicar en su justa dimensión el problema", expresó.Por otro lado, advirtió que habrá ajustes en la política migratoria con el arranque del nuevo Gobierno, que entrará en funciones el 1 de diciembre.-¿Van a detener las deportaciones que ya iniciaron?"Vamos a establecer una nueva política migratoria. Quien entre a nuestro País de manera legal, pacífica y regular debe tener todas las garantías y cumpliremos con lo establecido en las leyes migratorias", respondió.

