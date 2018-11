Advierten de falta de plan migratorio en nuevo gobierno

El ex Canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez Bautista, se dijo preocupado por que el Gobierno electo no tiene un plan para hacerle frente al problema de migración y seguridad en el marco de la relación entre México y Estados Unidos."Sí estoy preocupado como mexicano porque lo que no veo es una política definida, coherente, ni en migración ni en seguridad y son los dos grandes asuntos no sólo para los mexicanos, para los mexicanos con los centroamericanos y para los mexicanos con los estadounidenses. México no puede negar que es un fenómeno transnacional y este Gobierno está llegando sin un plan. Hay que plantear cosas ya muy concretas, muy específicas, yo no lo veo", expresó Derbez.En un encuentro con medios de comunicación tras participar en una premiación universitaria, el también Rector de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) subrayó la importancia de que el Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador informe el plan que tiene para atender tanto el fenómeno migratorio como los problemas de seguridad transfronterizos."Dame un plan. Así como tienes pensado que vas a arrancar el Tren Maya el 1 de diciembre, así como traes pensando que vas arrancar con el Tren Trans-Itsmico, así como decidiste que no se iba a hacer el Aeropuerto, entonces también deberías de traer un plan para la cuestión de migración y de seguridad. En estos dos temas no traen idea y es un riesgo mayor, sí, porque es nuestra relación con Estados Unidos, pero también con Centroamérica", apuntó.El Gobierno electo, consideró, ya debería tener un plan para actuar conjuntamente con Estados Unidos en el combate a los problemas de seguridad y definir de qué manera influirá la Guardia Nacional en el contexto de la relación bilateral con ese País.Mientras que en el tema migratorio, dijo, debería definir qué acciones implementará en el sureste para evitar el desplazamiento de más caravanas migrantes en dirección a Estados Unidos, más allá de los programas que ha anunciado el Presidente electo.Luis Ernesto Derbez también criticó la inacción del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto frente al desplazamiento de las caravanas migrantes centroamericanos."No cabe duda que el Gobierno actual dejó ya de gobernar México desde hace cinco meses y una muestra muy clara es lo que está pasando. Vemos una caravana que está llegando a la frontera norte del País y va a causar un verdadero problema, un roce fuerte entre México y Estados Unidos. Esto era previsible, pero el Gobierno de México no hizo absolutamente nada para llevarlo en orden. No lo hicimos, los dejamos circular", reprochó.