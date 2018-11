Buscan elbistas nuevo dirigente en SNTE

Con la promesa de Andrés Manuel López Obrador de que habrá democracia sindical, la organización Maestros por México, afín a Elba Esther Gordillo, desconoció a Alfonso Cepeda como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).Tras sostener una reunión con el Presidente electo, la organización aseguró que coinciden con la idea del nuevo Gobierno de buscar la democratización del Sindicato y por ello demandaron que en enero se haga un proceso de elección libre y secreto en donde se elija de manera legítima una nueva dirigencia."Hemos puesto de manera tácita el no reconocimiento a la actual dirección nacional de Sindicato Nacional, desconocemos a Alfonso Cepeda como dirigente nacional del Sindicato Nacional", mencionó Dominga Escobar, integrante de la coordinación operativa de Maestros por México."Segundo, planteamos un proceso de elección para el mes de enero que sea bajo la votación o el ejercicio del voto universal directo y secreto con una representación plural, la nueva dirigencia del Sindicato Nacional debe estar representada por todos".Escobar, quien habló en nombre de la organización, aseguró que el Presidente electo coincide con su causa y se mostró abierto a dialogar con todas las organizaciones magisteriales.Reiteró que, con el objetivo de que todas las bases magisteriales sean representadas, se debe renovar la dirigencia del SNTE en enero y no hasta 2024 como aseguró el actual dirigente."El compromiso es que se va a hacer un Congreso nacional, un proceso de elección donde puedan representarse todos los compañeros de base, para enero nosotros lo estamos poniendo sobre la mesa, nosotros vamos a arribar a nuestro proceso de elección para el mes de enero", dijo.A la reunión con López Obrador, acudieron, entre otros, Moisés Jiménez, líder magisterial que se ha desempeñado como operador de Morena, y Tomás Vázquez Vigil, ex secretario general del SNTE.También estuvieron presentes Olga Sánchez Cordero, futura titular de Gobernación, y Esteban Moctezuma, perfilado para la SEP.Afuera de la casa de transición, cientos de maestros lanzaron consignas a favor de Gordillo y en contra de la reforma educativa y Cepeda."La reforma ya cayó y Elba Esther ya regresó", corearon.El Presidente electo, tras tomarse una foto con los dirigentes magisteriales, saludó desde el balcón de las oficinas de transición a los cientos de docentes ubicados afuera del recinto.Esteban Moctezuma, futuro Secretario de Educación Pública, indicó que el nuevo Gobierno buscará que haya democracia sindical para el magisterio mediante elecciones libres y secretas.Señaló que, por ello, López Obrador se ha reunido y se reunirá con todos los grupos magisteriales, entre ellos la Coordinadora y la actual dirigencia del Sindicato."Se está reuniendo con todos los grupos, fuerzas del sector educativo, ya lo hizo con la CNTE, lo va a hacer con el SNTE, lo ha hecho con otros grupos y ahora lo ha hecho con Maestros por México", mencionó."Lo que significa es precisamente que debe haber democracia en los sindicatos, debe haber apertura en el Gobierno federal para tener una interlocución con todos y la idea central sigue siendo la misma un Sindicato democrático que tenga como base una elección universal secreta para que se pueda ir pensando en un sindicalismo que esté al servicio de sus gremios pero que no responda a situaciones clientelares".

