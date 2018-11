Diputados prometen comportamiento civilizado en ceremonia de toma de protesta

Ciudad de México.- Los coordinadores de los diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT y PRD prevén un comportamiento civilizado y prudente por parte de los legisladores durante la ceremonia del 1 de diciembre en la que Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta como presidente de la República."Pero lo que vemos es un muy buen ánimo. Está muy claro que es la toma de posesión del presidente con mayor legitimidad en los últimos años, entonces, cualquier manifestación que no esté en esa sintonía, pues se va a ver muy aislada o muy fuera de tono. La gente eligió por una gran mayoría a Andrés Manuel López Obrador como el próximo presidente y eso se va a ver reflejado en el ambiente del pleno el próximo primero de diciembre”, dijo Mario Delgado, coordinador de Morena.El panista Juan Carlos Romero Hicks descartó que los panistas hagan el vacío en la ceremonia."El PAN estará presente, es un acto de estado y es una obligación republicana”, dijo.Mientras que René Juárez, coordinador del PRI, resaltó que su partido siempre ha sido institucional y esta vez no será la excepción."Es necesario, es necesario que haya civilidad, respeto, que podamos transitar de manera adecuada. Inicia una nueva etapa en el país, hagámoslo con altura de miras, sin amargura, sin rencores, responsablemente y con una gran dignidad”, recalcó el priista.Asimismo, el coordinador del PES, Fernando Manzanilla, recalcó que los diputados tienen un pacto de civilidad, el cual se signó luego del enfrentamiento de visiones entre fuerzas políticas.Los legisladores pueden actuar cuando consideren, no, los coordinadores de los grupos parlamentarios, hace tiempo, después de ese evento del 1 de septiembre, recordarán que firmamos un acuerdo que se hizo público, justamente de comportamiento y civilidad”."Se vislumbra que todo va a ser un acto republicano, constitucional, que tiene toda su legitimidad por lo que se dio el 1 de julio”, enfatizó Reginaldo Sandoval, del PT.El perredista Ricardo Gallardo pidió a los encargados de la organización de la ceremonia poner más atención, ya que en la sesión del 1 de septiembre hubo senadores del PRD y de MC que no tuvieron lugar."Ahora, los senadores están pidiendo que se arregle la parte de la logística antes, que los senadores ya tengan un lugar adecuado y creo que es respeto a una institución lo que nosotros solicitamos”, expresó Gallardo.

