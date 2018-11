Acusan arbitrariedad en baja de salarios

Ciudad de México— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos criticó severamente al Congreso por aprobar una Ley Federal de Remuneraciones, ya que no fija parámetro alguno para el salario del Presidente de la República, lo que permite que se establezca de manera arbitraria y en perjuicio de todos los demás servidores públicos.Esta discrecionalidad, agregó la CNDH en la demanda en que pide invalidar la ley, pone en riesgo la independencia de órganos autónomos y poderes, incluidos los que vigilan la protección de derechos humanos."Al ser también el Presidente de la República un servidor público, su remuneración debe respetar los principios rectores señalados en el artículo 127 Constitucional, por lo cual se deben de establecer los parámetros y bases de acuerdo con la naturaleza de las responsabilidades y funciones que implica tal cargo, y al ser la referencia para la determinación de toda la escala de trabajadores al servicio del Estado", afirma la acción de inconstitucionalidad 105/2018."El Congreso de la Unión, al desarrollar el contenido de dicho numeral, tiene la obligación de establecer esas bases mínimas o lineamientos que permitan la fijación del monto del sueldo y salario que deba percibir dicho Mandatario, y no dejar al arbitrio de la autoridad su determinación en detrimento del derecho a una remuneración adecuada del Titular del Poder Ejecutivo Federal, así como de todos los servidores públicos de la Federación", agrega la acción admitida hoy a trámite por un Ministro de la Suprema Corte de Justicia.El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha adelantado que ganará 108 mil pesos mensuales, lo que implica que a partir de enero tendrían que reducirse significativamente los salarios de miles de funcionarios de mando en el Ejecutivo, los Poderes, órganos descentralizados y autónomos."Al disminuir el monto de la remuneración de los servidores públicos de los Poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía Constitucional, se estará ante una situación violatoria al principio de progresividad, reconocido en el artículo primero de la Constitución, el cual señala que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementen el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos", alega la demanda a la Ley de Remuneraciones que estuvo congelada por años en la Cámara de Diputados, pero la mayoría de Morena la reactivó en septiembre pasado.Según la CNDH, la ley simplemente reproduce el mandato Constitucional de que nadie ganará más que el Presidente, pero sin cumplir la función de una ley reglamentaria de desarrollar lo que ordena la Carta Magna.El Ombudsman Luis Raúl González Pérez también recuerda que la propia Constitución prevé la irreductibilidad de los salarios públicos, pues no se pueden disminuir durante un ejercicio presupuestal, y si no hay presupuesto para el año siguiente, se deben mantener sin cambios."La protección del servicio público y de sus trabajadores debe realizarse de tal forma que el Estado se cerciore que las remuneraciones de estos últimos, sea proporcional al desempeño de los servidores públicos a fin de contar con ciudadanos preparados, capaces y honestos, que puedan desempeñar con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les han sido confiadas".También, se cuestionan otros aspectos poco discutidos de la ley como el hecho que considera los préstamos y créditos como parte de las "remuneraciones" de los trabajadores, pese a que los tienen que pagar con intereses.A los funcionarios de mando, la ley los excluye por completo de recibir créditos o préstamos, lo que sería discriminatorio y contradice leyes como la del ISSSTE.Además, se destacan contradicciones con el régimen de responsabilidades previsto desde 2016 en el Sistema Nacional Anticorrupción, pues los diputados aprobaron sin cambios la minuta que el Senado envió años antes.

