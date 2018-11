Ciudad de México- Ante la falta de resultados en las investigaciones del caso Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno federal a continuar las investigaciones para dar con el paradero de los alumnos."La comisión exhorta a las autoridades a continuar con las actividades de búsqueda y además reitera la importancia de cruzar la información proveniente de declaraciones y de pruebas, hallazgos realizados, análisis de telefonía y de asistencia jurídicas internacionales compartiéndolas con la comisión”, comentó el comisionado Luis Ernesto Vargas.Durante una reunión con autoridades del Gobierno federal, la comisionada Esmeralda Arosemena Berna dijo que es necesario “identificar cuáles son y el cómo vamos a llegar al fondo de la investigación, el resultado y objetivo en común que tenemos”.En la reunión Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confío que “el Estado Mexicano continuará y mantendrán su atención en este importantísimo caso. Estoy convencido no habrá descanso y se castigará a todos los responsables”.En tanto, Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que “aquí no caben ideologías, no caben perjuicios, no caben estridencias, es un tema que exige absoluto cuidado en la revisión de los elementos objetivos de que se dispone y prácticamente cero posibilidades de viciar el trabajo que se esté realizando a partir de cualquier sesgo que pudiera afectar las conclusiones”."No hemos descartado ninguna línea de investigación, no hemos dejado de practicar ni una sola diligencia o cualquier posible indicio que nos lleve al esclarecimiento de la verdad. Siempre ha habido la plena y absoluta disposición de no dejar de atender cualquier mínimo indicio que nos lleve al esclarecimiento de los hechos y haremos votos para que esto siga ocurriendo en la nueva administración”, agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.