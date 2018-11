Ciudad de México— El exfiscal General de Nayarit, preso en Nueva York, Estados Unidos, estudia declararse culpable de cargos de narcotráfico por los que fue detenido en marzo de 2017.Edgar Veytia Cambero negocia con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York cambiar su declaración, de inocente a culpable, según revela una carta enviada el 20 de noviembre por su nueva abogada a la Jueza Carlo B. Amon de la Corte Federal de Brooklyn.Se trata de la misma Corte donde actualmente se lleva a cabo el juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán."Escribo para informar a la Corte que el señor Veytia no estará listo para cambiar su declaración de culpabilidad a tiempo para la próxima audiencia de estatus del proceso, agendada para el 27 de noviembre", escribió la abogada Alessandra DeBlasio, recién contratada por el ex Fiscal nayarita.Fiscalía y defensa, agregó, acababan de enterarse de una "falla de cálculo" sobre los parámetros y el rango de condena que serían aplicables a Veytia por el delito o delitos por los que aceptaría su responsabilidad, y que dicha falla es en detrimento de los intereses del acusado."Por tanto, la defensa requiere tiempo adicional para reunirse con el señor Veytia, explicarle el error y discutir el cambio de circunstancias, y luego él necesitará tiempo para reevaluar su situación y decidir el curso de acción que finalmente desea tomar", agregó.La jueza Amon, sin embargo, rechazó hoy aplazar la audiencia de Veytia, que tendrá que llevarse a cabo mañana.DeBlasio reemplazó el 26 de octubre al abogado Jeffrey Lichtman, un conocido defensor de personajes de la mafia neoyorquina, que había asumido el caso de Veytia en mayo de 2017.La acusación o indictment contra Veytia es por tres cargos de narcotráfico y no entra en mayores detalles sobre sus actividades o cómplices.Solo menciona que entre enero de 2013 y febrero de 2017, el ex funcionario conspiró para manufacturar, importar y distribuir las drogas en cuestión, tanto en México como en Estados Unidos.Eso quiere decir que, según la acusación, Veytia realizó actividades de narcotráfico prácticamente desde que el Congreso de Nayarit lo confirmó como Fiscal General en febrero de 2013, para un periodo de siete años, luego que estuvo encargado del despacho de la dependencia durante año y medio.También menciona que Veytia es conocido con los apodos "Diablo", "Eepp" y "Lic. Veytia".El Departamento de Justicia pidió decomisar a Veytia bienes o fondos equivalentes a 250 millones de dólares, un monto que es propio de acusaciones contra grandes capos del narcotráfico.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.